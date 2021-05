Fall Guys bekommt nächste Woche Tron-Kostüme

Fall Guys erhält Outfits zu Disneys Tron

Erhältlich sind sie ab dem 24. Mai 2021

Eure Liebe zum Disney-Film Tron könnt ihr ab der kommenden Woche auch in Fall Guys ausdrücken.

Am Montag, den 24. Mai 2021, erhält Mediatonics Spiel "eine Vielzahl" an neuen Outfits, die sich am Tron-Universum orientieren.

Mit ihren leuchtenden Schaltkreisen und der Sci-Fi-Ästhetik passen die neuen Kostüme dann auch ganz gut zum Thema von Season 4.

Kleidet eure Bohnen im Tron-Look.

Das Mediatonic mittlerweile ein Teil von Epic Games ist, fällt die Aktion auch mit der Wiedereinführung der Tron-Kollektion in Fortnite zusammen - so ein Zufall!

"Tron ist die zeitlose Familiengeschichte von empfindungsfähigen Computerwesen, die gezwungen sind, unter der Führung mysteriöser User in Runden des rücksichtslosen Wettbewerbs gegeneinander anzutreten", sagt Jeff Tanton, Creative Director bei Mediatonic.

"Daher war es für uns natürlich fast unmöglich, eindeutige Parallelen zwischen diesem Disney-Klassiker und dem neongetränkten Wunderland von Fall Guys: Ultimate Knockout - Saison 4 zu ziehen! Glücklicherweise waren sich die guten Leute bei Disney einig, dass die Tron-Kostüme einfach super-liebenswert aussehen und dass wir trotzdem weitermachen sollten!"

Nach wie vor ist Fall Guys nur auf PC und PlayStation erhältlich, was sich aber in naher Zukunft ändert.

Umsetzungen für Nintendo Switch und Xbox sind in Arbeit, wurden aber vor kurzem erst nach hinten verschoben. Zuvor war deren Veröffentlichung für den Sommer geplant, was aber nach Angaben der Entwickler "einfach zu früh ist, um all die leckeren neuen Features einzubauen, an denen wir arbeiten".

Der erste Tron-Film kam im Jahr 1982 in die Kinos und wurde für einen Oscar nominiert. 28 Jahre später, im Jahr 2010, folgte mit Tron: Legacy eine Fortsetzung, die an die Geschichte des Originals anknüpfte.