Neue Amiibo-Figur zu Zelda: Skyward Sword HD angekündigt - mit praktischer Funktion!

Zelda mit Wolkenvogel ist eine neue Amiibo-Figur zu Zelda: Skyward Sword HD

Sie erscheint zeitgleich mit dem Spiel

Nintendo hat eine neue Amiibo-Figur zu The Legend of Zelda: Skyward Sword HD angekündigt.

Diese zeigt Zelda im Skyward-Sword-Look gemeinsam mit einem Wolkenvogel und sie erscheint zeitgleich mit dem Spiel im Juli.

Im Spiel ist Zelda eine Kindheitsfreundin von Link und sucht immer nach ihm. Die Wolkenvögel leben indes auf den schwebenden Inseln von Skyloft und werden von den Leuten genutzt, um zu reisen.

So sieht die neue Amiibo aus.

Die Nutzung des Amiibo bringt euch im Spiel auch einen guten Vorteil. Normalerweise könnt ihr im Spiel nur von vorgegebenen Speicherpunkten aus in den Himmel zurückkehren.

Wenn ihr die Amiibo-Figur verwendet, während ihr euch auf dem Boden befindet, ist das von jedem Punkt aus möglich, auch von Dungeons aus.

Und das ist nicht alles. Habt ihr die Figur genutzt, um in den Himmel zu kommen, und verwendet sie dann noch ein weiteres Mal, kehrt ihr zu dem Punkt am Boden zurück, an dem ihr sie zuvor eingesetzt habt.

"Wenn euch zum Beispiel bei der Erkundung der Oberfläche die Gegenstände ausgehen, könnt ihr schnell zum Basar in Skyloft zurückkehren, um eure Vorräte wieder aufzufüllen", heißt es. "Sobald ihr mit dem Einkaufen fertig seid, könnt ihr mit der amiibo schnell zurück zur Oberfläche fliegen und dort weitermachen, wo ihr aufgehört habt!"

Die Amiibo macht euch das Leben also ein wenig leichter. Das Spiel erscheint am 16. Juli 2021 und ihr könnt es euch bei Amazon.de für die Nintendo Switch vorbestellen. Die Amiibo-Figur ist aktuell noch nicht vorbestellbar.