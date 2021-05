Ratchet and Clank: Rift Apart - Neues Gameplay-Video stellt Waffen und Fähigkeiten vor

Ein neues Video zu Ratchet & Clank: Rift Apart zeigt euer zukünftiges Waffenarsenal und Möglichkeiten zur Fortbewegung

PlayStation lädt zur "Fast Veröffentlichungsparty" von Zurkon Junior ein. Mit einer mehrteiligen Videoreihe könnt ihr euch auf den Release von Ratchet & Clank: Rift Apart am 11. Juni 2021 einstimmen - und gleichzeitig bestimmte Aspekte des Spiels näher kennenlernen. Im ersten Video dreht sich alles um Waffen und Fortbewegungsmöglichkeiten von Ratchet und Rivet.

Lasst euch in dem Video von einer nervigen Stimme erklären, wie ihr euch mit einem "Spaltstrahler" über die Schlachtfelder teleportiert oder euch mit dem "Phantomsprint" ducken und durch Angriffe eurer Feinde rasen könnt. Aber genug der defensiven Taktiken, kommen wir zu den Waffen.

Eine große Waffenauswahl steht den Protagonisten Ratchet und Rivet zur Verfügung - "von Klassikern wie den supermodernen Kreisklingen bis zu neuen zerstörerischen Werkzeugen wie dem Supernova-Sturm und dem Negatronbeschleuniger" ist alles dabei, erklärt Insomniacs Senior Community Manager Aaron Jason Espinoza im PlayStation Blog.

Einige Gewehre können neben normalen Kugeln auch Blitze verschießen, aufprallen, Gegner einfrieren oder mit ganz viel Feuerkraft wegblasen. Die adaptiven Trigger des DualSense-Wireless-Controllers geben euch nochmal ein verfeinertes Feedback. Dabei macht es einen Unterschied, ob ihr die Trigger ganz oder nur halb herunterdrückt.

Im April stellte Insomniac die Lombax-Kämpferin Rivet vor, die euch neben Ratchet nun als zweite Protagonistin zur Verfügung steht - ein wenig weiblicher Charme schadet dem Action-Adventure sicher nicht.

Fast zeitgleich konnten wir in einer neuen Ausgabe von State of Play ein fünfzehnminütiges Gameplay-Video zu Rift Apart begutachten. Details zur Story, den Charakteren und Welten sowie einen ersten Eindruck davon, wie sich das neue Lombax-Abenteuer optisch auf der PS5 macht, konnten wir in der Präsentation erhaschen. Indes konnte sich Benjamin noch mehr Gameplay ansehen und sieht im Spiel einen spielbaren Pixar-Film.

Nächstes Mal nimmt euch Zurkon Junior mit auf die Planeten von Ratchet & Clank: Rift Apart. Dort bekommen wir einen detaillierteren Einblick in die Welten und Level die uns ab dem 11. Juni erwarten.