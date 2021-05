Saints Row: The Third Remastered bekommt ein kostenloses Upgrade auf PS5 und Xbox Series X/S

Saints Row: The Third Remastered erscheint am 25. Mai 2021 für PS5 und Xbox Series X/S

Bisherige Besitzer erhalten ein kostenloses Upgrade

Auf PC erscheint das Spiel am 22. Mai 2021 auf Steam und GOG

Saints Row: The Third Remastered bekommt bald ein Upgrade - und ihr auch!

Am 25. Mai 2021 erscheint das Spiel für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Besitzt ihr das Remaster bereits, bekommt ihr ein kostenloses Upgrade für die neuen Konsolen.

Was es euch bringt, Saints Row: The Third Remastered auf PS5 oder Xbox Series X/S zu spielen? Nun, ihr könnt es mit "höheren Leistungseinstellungen" erleben, die den hohen Einstellungen der PC-Version entsprechen.

Die Saints sind bald auch auf PS5 und Xbox Series X/S aktiv.

"Optisch kann die Engine des Spiels jetzt mit einer viel höheren Leistung ausgeführt werden, was dank der leistungsstarken Hardware zu Verbesserungen bei Beleuchtung, Texturauflösung und anderen visuellen Effekten führt", heißt es. Ebenso verspricht man 60 Bilder pro Sekunde und eine dynamische 4K-Auflösung.

Wer auf der Xbox Series S spielt, kann aus zwei Modi wählen. Im Performance-Modus spielt ihr in 1080p bei 60fps, im Beauty-Modus sind es 4K und 30fps.

Und auf der PS5? "Besitzer der PlayStation 5 können die Unterstützung für 'Aktivitäten' sowie das subtile, violette Leuchten von Saints auf dem DualSense-Controller genießen", teilt Deep Silver mit.

Natürlich profitiert das Spiel auf den neuen Konsolen ebenso dank der SSD-Festplatten von schnelleren Ladezeiten.

Darüber hinaus bekommt ihr das Remaster auf dem PC bald auf weiteren Plattformen. Ab dem 22. Mai 2021 könnt ihr es auch auf Steam und GOG kaufen. Exakt ein Jahr vorher, am 22. Mai 2020, erschien der Titel zeitexklusiv im Epic Games Store.

Mehr zu Saints Row: The Third und dem Remaster lest ihr in unserem Test.