Code Vein, Project Cars 3 und mehr im neuen Humble Best of Bandai Namco Bundle

Das Humble Best of Bandai Namco Bundle umfasst neun Spiele

Im neuesten Humble Bundle erwarten euch eine Menge Spiele von Publisher Bandai Namco.

Es hört auf den Namen "Humble Best of Bandai Namco Bundle" und hat insgesamt neun Titel zu bieten.

Angefangen mit Pac-Man 256, in dem ihr wieder jede Menge Pillen schluckt und gleichzeitig aufpasst, dass ihr nicht von den Geistern erwischt werdet - ihr bekommt es für gerade mal einen Euro.

Weiter geht's mit mindestens 9,95 Euro. Für diesen Preis könnt ihr euch in Tekken 7 prügeln, in Tales of Berseria über die Weltmeere reisen und Abenteuer auf den verschiedenen Inseln des heiligen Königreichs Midgand erleben sowie in Katamari Damacy Reroll durch die Gegend rollen und dabei alles mitreißen, was euch im Weg steht.

Code Vein ist unter anderem mit dabei.

Als nächste Stufe folgt der Durchschnittspreis (aktuell zirka 15,55 Euro), für den ihr zum einen Tales of Zestiria bekommt. Hier verschlägt es euch in eine vom Krieg zerrissene Welt. Ihr kämpft gegen die Dunkelheit der Menschheit, um deine Welt vor Bosheit zu schützen und Menschen und Seraphim wieder zusammenzubringen. Weiterhin gibt's das 3D-Roguelike RAD von Double Fine Productions. In einer postapokalyptischen Welt kämpft ihr ums Überleben und mutiert dabei fleißig vor euch hin, was euch neue Kräfte beschert. Wer es lieber ein wenig gruselig mag, erhält hier außerdem die Complete Edition von Little Nightmares inklusive des DLCs Secrets of The Maw. Ihr helft Protagonistin Six dabei, aus ihrem Gefängnis zu entkommen.

Und wenn ihr mindestens 16,58 Euro investiert, sichert ihr euch noch zwei weitere Titel. Zum einen Code Vein, das ihr mit einem KI-Partner oder einem Freund beziehungsweise einer Freundin im Koop-Modus spielen könnt. Oder ihr setzt euch in Project Cars 3 hinters Lenkrad und absolviert zahlreiche Rennen auf Kursen rund um die Welt.

Interesse geweckt? Dann geht's hier zum Humble Best of Bandai Namco Bundle.