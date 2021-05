Die Mass Effect Legendary Edition hat ein Surround-Sound-Problem

Mass Effect 1 hat in der Legendary Edition ein Surround-Sound-Problem

Nur auf dem PC gibt es bisher eine inoffizielle Lösung dafür

Wer ein Surround-Sound-System nutzt, kann womöglich die Legendary Edition von Mass Effect nicht in vollem Umfang genießen.

Vor allem Teil eins der Reihe scheint von dem Problem betroffen zu sein, bei den beiden Nachfolgern sieht es besser aus.

Viele Betroffene melden sich zum Beispiel im Support-Forum von EA zu Wort.

Das Problem hier ist die Tonabmischung. Gespräche kommen aus dem Rear-Kanal und klingen eher leise, während zum Beispiel die Waffengeräusche sehr laut ausfallen. Auch auf Reddit melden sich Leute zu diesem Problem.

Hört mich jemand?

Es passiert unabhängig von den gewählten Output-Einstellungen oder der Lautsprecher-Konfiguration (5.1 oder 7.1), all die Berichte scheinen somit eher auf ein Problem im Spiel hinzudeuten als mit spezifischen Sound-Systemen.

Betroffen sind dabei alle Plattformen und die gute Nachricht für PC-Spieler und -Spielerinnen ist, dass die Community eine Lösung für das Problem gefunden hat. Eine, die den Spielern und Spielerinnen auf den Konsolen natürlich nicht weiterhilft, die sind auf einen Patch von BioWare angewiesen, der den Bug behebt.

Wirklich anerkennt haben BioWare beziehungsweise Electronic Arts das Problem bisher nicht. Auf Seite 1 des Threads im EA-Support-Forum bat von offizieller Seite bisher lediglich Community Manager "EA_David" um weiteres Feedback dazu - das er definitiv bekam.

Der in dieser Woche veröffentlichte Patch für das Spiel löste zwar einen nervigen Xbox-Headset-Bug, änderte aber nichts am Surround-Sound in Teil eins. Es bleibt zu hoffen, dass hinter den Kulissen bereits daran gearbeitet wird und der nächste Patch bald kommt - denn, wie einige Leute angeben, macht das Zuhören beim Spielen von Mass Effect 1 so wenig Spaß.

