Gewinnt dreimal ein Jahr PlayStation Plus! - Mit PS Plus in den Sommer

Im Rahmen der diesjährigen Days of Play findet bei PlayStation auch wieder die Player Celebration statt.

Ein Event, bei dem die PlayStation-Community in insgesamt drei Phasen zusammenarbeitet, um verschiedene Ziele zu erreichen und dadurch Belohnungen (Designs und Avatare) freizuschalten.

Dabei geht es darum, pro Phase eine bestimmte Anzahl von PS4- und PS5-Titeln für mindestens eine Stunde zu spiele. Und zum anderen darum, eine vorgegebene Anzahl an Trophäen innerhalb des aktuellen Zeitraums freizuschalten.

Jedes Spiel und jede Trophäe zählen also. Und ihr erhaltet sogar doppelte Punkte, wenn ihr die Games mit Leuten aus eurer Freundesliste spielt (sofern die auch für die Player Celebration angemeldet sind).

Mehr Informationen zum Event bekommt ihr hier, während ihr euch auf dieser Seite für die Player Celebration anmelden könnt.

Und das ist längst nicht alles, denn an diesem Wochenende könnt ihr ohne PlayStation Plus online spielen und auch ein paar besondere PlayStation-Angebote folgen noch.

Damit ihr von der Möglichkeit, doppelte Punkte mit Freunden zu verdienen, profitieren könnt, verlosen wir außerdem 3 Jahresmitgliedschaften für PlayStation Plus!

Was natürlich nicht der einzige Vorteil von PS Plus ist. Damit könnt ihr jederzeit online spielen, erhaltet jeden Monat mehrere PS Plus-Spiele für eure Bibliothek, Zugriff auf die PS Plus Collection und noch einiges mehr.

Dies ist ein Kommentatorengewinnspiel. Mitmachen kann, wer vor dem Start des Gewinnspiels 15 oder mehr Kommentare auf dem eigenen Zähler hat. Wie ihr die Frage beantwortet, ist egal. Richtig oder falsch gibt's nicht. Der Einsendeschluss ist Freitag, der 28. Mai 2021, 11:59 Uhr.

