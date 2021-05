Xbox und Bethesda planen eine gemeinsame Konferenz, die "in ein paar Wochen" stattfinden soll

Xbox will zusammen mit Bethesda ein Event abhalten

Dieses soll etwa zur selben Zeit stattfinden wie die E3 und das Summer Game Fest

Die Produktion neuer Xbox-IPs sei durch die Pandemie verlangsamt worden

Xbox und Bethesda Softworks wollen diesen Sommer eine gemeinsame Konferenz abhalten, um ihre kommenden Projekte zu präsentieren.

Matt Booty, Leiter der Xbox Game Studios, sagte gegenüber der französischen Publikation Le Figaro (Paywall) (via VGC), dass die Veranstaltung in ein paar Wochen stattfinden soll. Schieben wir ein paar Kugeln auf unserem Rechenschieber herum, kommen wir auf einen Zeitraum, der sich irgendwo Richtung Mitte Juni befindet - also zur selben Zeit, in der auch die E3 und das Summer Game Fest stattfinden.

Booty sagte im Beitrag, dass die Corona-Pandemie die Produktion von Titeln der Xbox Game Studios verlangsamt hat. Dieser Einfluss habe sich jedoch hauptsächlich bei völlig neuen Titeln bemerkbar gemacht - Fortsetzungen seien weniger hat betroffen gewesen.

Außerdem erklärte er, dass Microsoft nicht wolle, dass seine Studios Spiele nur danach entwickeln, was sich am besten im Xbox Game Pass mache. Zu Plänen für weitere Übernahmen, die nach Bethesda folgen könnten, wollte sich Booty nicht äußern.

Im März gab Microsoft die 7,5-Milliarden-Dollar-Übernahme von ZeniMax Media bekannt, wozu unter anderem Publisher Bethesda gehört. Neben den Bethesda Game Studios gehören dadurch nun auch id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog und Roundhouse Studios zum Portfolio von Xbox.

Insgesamt beherbergt Microsoft nun nicht mehr 15, sondern 23 Entwicklerteams. Während Bethesda an einigen neuen und noch unangekündigten Titeln arbeitet, ist Arkane mit seinem Loop-Shooter Deathloop bald fertig und hat kürzlich das komplexe Konzept seines Projekts im Rahmen eines Preview-Events erklärt.

Trotz der Übernahme bleibt Deathloop auf den Konsolen ein Jahr lang PlayStation-exklusiv. Im März erklärte Xbox-Chef Phil Spencer, dass aktuelle Verträge von Bethesda mit außenstehenden Unternehmen nach der Übernahme bestehen bleiben. In Zukunft sollen die Titel des Entwicklers jedoch auf Xbox und PC angeboten werden - also überall dort, wo auch der Xbox Game Pass genutzt werden kann.