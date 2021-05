Crytek scheint ein Remaster von Crysis 2 anzudeuten

Tweets von Crytek scheinen ein Remaster von Crysis 2 anzudeuten

Crytek scheint an einem Remaster von Crysis 2 zu arbeiten.

Anlass für diese Annahme beziehungsweise Spekulation sind ein paar kurze Tweets des offiziellen Crysis-Accounts auf Twitter.

In einem davon heißt es: "They used to call me Prophet", was ein Verweis auf den Crysis-2-Charakter Major Laurence "Prophet" Barnesa ist. Eine Antwort darauf bestand aus nicht mehr als einem Augen-Emoji.

Einen Tag später folgte dann ein Bild, zusammen mit dem Augen-Emoji. Ein erster Screenshot aus dem Remaster von Crysis 2?

Nachdem letztes Jahr das Remaster des ersten Teils erschien, wäre es nicht überraschend, wenn in diesem Jahr die Neuauflage der Fortsetzung folgt. Und dazu gäbe es auch einen guten Anlass, denn in diesem Jahr ist Crysis 2 zehn Jahre alt geworden.

Was nicht alle so glücklich macht, wie sich den Antworten auf die Teaser-Tweets entnehmen lässt. Einige wünschen sich statt der Remasters eher einen vierten Teil der Reihe, wobei natürlich nicht auszuschließen ist, dass sich bereits einer in Vorbereitung befinden könnte.

Andere sind wiederum überzeugt, dass Crysis 2 gar kein Remaster braucht, weil es auch so noch gut aussieht, zumindest auf dem PC in 4K.

Crysis Remastered erschien letztes Jahr für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One. Später folgte auch ein Upgrade für PlayStation 5 und Xbox Series X, von dem die Kollegen von Digital Foundry nicht komplett überzeugt waren.

Inwiefern sich ein Remaster von Crysis 2 auf technischer Seite besser schlägt, bleibt abzuwarten.

Wie schaut's bei euch aus. Habt ihr das erste Remaster gespielt und wart ihr zufrieden damit? Oder würdet ihr, wie manch andere, stattdessen eher einen vierten Teil nehmen?