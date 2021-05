Dragon Quest: Teil zwölf zum 35. Geburtstag? Gefeiert wird diese Woche im Livestream

In dieser Woche findet ein Jubiläums-Livestream zu Dragon Quest statt

Damit wird der 35. Geburtstag des Franchise gefeiert

Das Dragon-Quest-Franchise feiert bereits den 35. Geburtstag und dazu soll noch diese Woche ein Livestream stattfinden. Darin könnte die Community nun Neuigkeiten zum nächsten Teil der Reihe erfahren. Das deutet zumindest ein Tweet des Erfinders zu einem noch unbekannten Spiel an.

Wie Entwickler Yuji Horii andeutet, könnte uns schon bald eine größere Ankündigung zur Spieleserie bevorstehen. Das legt ein japanischer Tweet des Dragon-Quest-Erfinders auf seinem Kanal nahe, der das Event in dieser Woche kommentiert.

In seinem Beitrag heißt es (via Nintendo Life): "Diesen Donnerstag feiert Dragon Quest sein 35-jähriges Bestehen. Wie ihr vielleicht wisst, haben wir für diesen Tag einen speziellen 35th Anniversary Broadcast geplant. Als Dankeschön für eure bisherige Unterstützung werden wir viel ankündigen. Und natürlich haben wir auch mehr über dieses Spiel zu berichten... Freut euch alle darauf!"

"Dieses" Spiel? Was Yuji Horii damit wohl meinen könnte? Sein Beitrag bleibt hier absichtlich kryptisch und schürt so Neugier und Spekulationen. Es klingt allerdings, als ginge es hier um eine Ankündigung, auf die viele bereits warten und die der Community nicht unbekannt sein dürfte. Also könnte es sich vielleicht um Dragon Quest 12 als nächstes großes Spiel des Franchise handeln.

Der LivesStream wird am 26. Mai in Japan beziehungsweise am Donnerstag, den 27. Mai in unserer Gegend stattfinden. Allerdings zu einer recht frühen Stunde, hierzulande um 5 Uhr morgens. Dann erfährt man auch mehr über das noch unbekannte Projekt. Wie auf Twitter angekündigt, wird es sich um einen japanischen Stream handeln, der englisch gedolmetscht ist.