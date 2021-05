Dying Light 2: Neuer Teaser verweist auf Twitch-Stream in dieser Woche

Ein Teaser zu Dying Light 2 verweist auf einen Stream in dieser Woche

Dieser findet am 27. Mai 2021 um 21 Uhr statt

Zu Techlands Dying Light 2 gibt's womöglich noch in dieser Woche neues Gameplay zu sehen.

Ein heute veröffentlichter Teaser verweist auf auf den Twitch-Kanal von Techland und nennt dazu auch ein Datum: Donnerstag, der 27. Mai 2021, 21 Uhr.

Nähere Infos zum Inhalt liegen nicht vor, daher ist aktuell noch unklar, ob es dann tatsächlich neues Gameplay zu sehen gibt oder ob es nur der Auftakt zu einer Reihe von Teasern ist.

"Erinnern ihr euch an Harran? Wer könnte das vergessen...", heißt es in einer Nachricht, die zum Teaser gehört.

"Aber die Stadt ist jetzt unsere Zuflucht, und sie braucht eure Hilfe. Es gibt so viel für euch zu wissen, und so wenig Zeit, aber diese Hinweise können nicht in die falschen Hände fallen. Finde einen sicheren Ort und spiele diese Nachricht ab. Du bist unsere letzte Chance zu überleben."

Im März hatte Techland betont, dass Dying Light 2 noch 2021 erscheinen soll. In dem Fall wäre es durchaus passend, bald mit der Marketingkampagne und der Veröffentlichung neuer Informationen beziehungsweise Spielszenen zu beginnen.

Abseits dessen stand Techland zu Anfang des Jahres eher in der Kritik, die Rede war von einem chaotischen Management beim Entwicklerstudio. Der Führungsstil von CEO Pawel Marchewka autokratisch, inkonsistent und unkonstruktiv beschrieben, was eine Reihe von Leuten veranlasst habe, das Unternehmen zu verlassen.

Was Techland in Sachen Dying Light 2 zu sagen oder zu zeigen hat, erfahrt ihr am Donnerstag ab 21 Uhr auf Twitch. Hoffen wir, dass es nicht einfach nur ein weiterer Teaser ist.