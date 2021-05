Sega plant anscheinend eine neue Sonic Collection

Bei einem Händler ist eine neue Sonic Collection aufgetaucht

Zuvor war dort auch das vermeintliche Remaster von Sonic Colors geleakt

Zudem deckt sich der Leak mit früheren Insider-Leaks

Zum 30. Geburtstag des blauen Igels plant Sega anscheinend eine neue Sonic Collection.

Das deutet zumindest ein Produkteintrag bei einem Händler an. Beim französischen Händler Sogamely wurde ein ensprechender Eintrag entdeckt.

Es ist der gleiche Händler, bei dem zuvor auch der Eintrag zu einem Remaster von Sonic Colors aufgetaucht war. Bestätigt sind bisher weder das Remaster noch die Sonic Collection.

"Sonic Collection EU version" heißt es auf der Webseite und sie wird für die PlayStation 4 gelistet.

Dass der Eintrag dort auftauchte, passt aber zu früheren Behauptungen eines Insiders vom Anfang des Jahres. Dieser hatte angegeben, dass Sega eine neue Collection mit Retro-Engine-Remakes von Sonic 1 und Sonic 2 sowie anderen Spielen plant, "die bisher noch nicht neu veröffentlicht" wurden.

Bereits letztes Jahr hatte Sega für 2021 unter anderem neue Spiele und wichtige Ankündigungen anlässlich des 30. Geburtstags von Sonic the Hedgehog in Aussicht gestellt.

Seit 2019 wissen wir, dass die Arbeiten am nächsten großen Sonic-Spiel im Gange sind. Ob es dieses Jahr pünktlich zum Jubiläum erscheint?

Auch abseits dessen tut sich einiges in puncto Sonic. Eine Film-Fortsetzung ist geplant, ebenso entsteht in Zusammenarbeit mit Netflix die animierte Serie Sonic Prime, die 2022 an den Start gehen soll.

Weiterhin erscheint die Green Hill Zone aus Sonic als Lego-Set, während es zum 30. Geburtstag auch ein Comic-Book-Special geben wird.