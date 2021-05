State of Play: Neue Ausgabe mit Horizon: Forbidden West für diese Woche angekündigt

Eine neue Ausgabe von State of Play wird am 27. Mai 2021 um 23 Uhr ausgestrahlt

Zu sehen gibt's unter anderem 14 Minuten Gameplay zu Horizon: Forbidden West

Ihr möchtet neues Gameplay zu Horizon: Forbidden West sehen? Die gute Nachricht ist: ihr müsst dafür nur noch zweimal schlafen!

Die schlechte Nachricht: ihr müsst dafür ein wenig länger aufbleiben. Heute hat Sony eine neue Ausgabe seiner Show State of Play angekündigt.

Die neueste Folge wird am kommenden Donnerstag, den 27. Mai 2021, um 23 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt und konzentriert sich gänzlich auf Horizon: Forbidden West.

"Vor knapp elf Monaten haben wir euch bei der Präsentation von PlayStation 5 den allerersten Einblick in Horizon: Forbidden West gewährt, und jetzt freuen wir uns darauf, euch noch mehr zu zeigen!", heißt es. "Begleitet uns am Donnerstag, 27. Mai, auf einer ganz besonderen Reise in neue und bisher unerforschte Länder."

Am Donnerstag gibt's mehr vom Spiel zu sehen.

Bereits ab 18 Uhr könnt ihr einschalten, ab diesem Zeitpunkt soll euch ein "eigens zusammengestellter Countdown zum Hauptevent" auf dieses einstimmen.

Nach Angaben von Sony handelt es sich um einen insgesamt rund 20-minütigen Abschnitt zum Spiel, wobei neues Gameplay zirka 14 Minuten davon ausmachen soll. Spielszenen, die direkt auf der PlayStation 5 aufgenommen wurden und die heldenhafte Protagonistin Aloy zeigen.

Die Präsentation habe man "mit vereinten Kräften im gesamten Team vorbereitet, und wir freuen uns schon sehr, euch alles zu zeigen", teilt Sony mit. "Es spielt keine Rolle, ob ihr uns und Aloy schon seit Horizon: Zero Dawn begleitet oder diese unglaubliche Welt gerade erst kennenlernt - wir möchten diesen gewaltigen Meilenstein mit euch teilen und können es kaum erwarten, eure Lieblingsmomente und Reaktionen zu sehen."

Wie gesagt, das Hauptevent startet um 23 Uhr, der Countdown dazu beginnt bereits um 18 Uhr auf Twitch und auf YouTube. Das Video werden wir auch rechtzeitig hier einbetten.