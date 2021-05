Days of Play: Angebote für PS4 und PS5 mit Last of Us 2, Watch Dogs Legion, Demon's Souls und mehr!

Die Angebote zu den Days of Play von PlayStation haben begonnen

Bis zum 9. Juni 2021 spart ihr unter anderem bei PS5- und PS4-Spielen

Mit der Player Celebration haben die Days of Play von PlayStation bereits vor kurzem begonnen, ab heute folgen dazu auch die Days-of-Play-Angebote.

Das betrifft vor allem verschiedene Spiele für die PlayStation 5 und PlayStation 4, die ihr günstiger bekommen könnt.

Bei Amazon.de gibt's zum Beispiel das Demon's Souls Remake zum Preis von 59,99 Euro für die PS5, während die PS5-Version von Spider-Man: Miles Morales euch 37,99 Euro kostet.

Die Days of Play locken mit einigen Angeboten.

Außerdem erhaltet ihr zum Beispiel The Last of Us 2 für 24,99 Euro und Ghost of Tsushima in der Amazon-exklusiven Standard Plus Edition für 39,99 Euro. Bei manchen aufgeführten Spielen hat sich interessanterweise noch gar nichts getan, was sich aber im Laufe der nächsten Stunden noch ändern könnte. Ihr gelangt hier zur Übersicht bei Amazon.de.

Auch bei Gamestop gibt's anlässlich der Days of Play verschiedene Spiele zu günstigeren Preisen, für die PlayStation 5 unter anderem Godfall für 39,99 Euro, Hitman 3 für 44,99 Euro, Yakuza: Like a Dragon für 37,99 Euro sowie Watch Dogs Legion für 19,99 Euro.

Für die PS4 bekommt ihr zum Beispiel Watch Dogs Legion in der Resistance Edition für ebenfalls 19,99 Euro, The Last of Us 2 für 27,99 Euro und Outriders für 39,99 Euro.

Hier gelangt ihr zur Übersichtsseite zu den Days-of-Play-Angeboten von Gamestop, vielleicht findet ihr ja was Interessantes für euch.