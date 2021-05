Sonic Central: Event rund um den blauen Igel für Donnerstag angekündigt

Sega plant für den 27. Mai 2021 einen Sonic-Livestream

Sonic Central beginnt um 18 Uhr und verspricht eine Reihe von Ankündigungen

Am Donnerstag gibt's bereits einige Livestreams und mit dem Virtual-Event Sonic Central kommt nun noch ein weiterer dazu.

Das Event wird von Sega of America anlässlich des 30. Geburtstags von Sonic the Hedgehog veranstaltet.

"Während der Veranstaltung wird das Sonic-Team von Sega zusammen mit besonderen Gästen eine Fülle von kommenden Unterhaltungserlebnissen rund um das Sonic-the-Hedgehog-Franchise und darüber hinaus präsentieren", heißt es dazu.

Konkretere Details liegen aktuell nicht vor. Ihr könnt euch den Stream am morgigen Donnerstag, den 27. Mai 2021, ab 18 Uhr deutscher Zeit auf YouTube und auf Twitch anschauen.

Auf Twitter gibt Sega zudem an, dass mit Infos rund um Projekte, Partnerschaften und Events rund um den 30. Geburtstag des blauen Igels zu rechnen sei.

Zuletzt gab es Gerüchte über ein Remaster von Sonic Colors, während in den letzten Tagen auch eine neue Sonic Collection bei einem französischen Händler auftauchte. Ob hinter diesen Gerüchten mehr steckt, erfahrt ihr vermutlich morgen.

Darüber hinaus ist ein weiterer Kinofilm zu Sonic the Hedgehog in Arbeit und im Jahr 2022 soll auf Netflix die animierte Serie Sonic Prime an den Start gehen.

Angekündigt sind unter anderem auch ein Comic-Book-Special zum Jubiläum sowie ein Lego-Set der Green Hill Zone. Was darüber hinaus noch alles kommt, werden wir sehen.

Und wie anfangs erwähnt, ist es nicht der einzige Livestream am Donnerstag. Es gibt auch noch welche zu Dragon Quest, Dying Light 2 und Horizon: Forbidden West.