Among Us für PC kostenlos herunterladen - eine Woche im Epic Games Store

Among Us gibt's jetzt vorübergehend kostenlos

Eine Woche lang ist es im Epic Games Store umsonst erhältlich

Der neueste kostenlose Titel im Epic Games Store ist... Among Us!

Das beliebte Party- beziehungsweise Multiplayer-Spiel für vier bis zehn Spieler und Spielerinnen könnt ihr euch jetzt eine Woche lang - bis zum 6. Juni 2021 um 17 Uhr - kostenlos sichern und anschließend behalten.

Ihr spielt dabei entweder online oder im lokalen WLAN und versucht, ein Raumschiff für den Abflug vorzubereiten. Einer oder mehrere zufällig bestimmte Spieler oder Spielerinnen sind allerdings Verräter und haben das Ziel, alle an Bord umzubringen.

Wer ist der Verräter?

Als Besatzungsmitglied besteht euer Ziel darin, alle Aufgaben auf dem Schiff zu erfüllen und so zu gewinnen. Ebenso meldet ihr Leichen und beruft Notfall-Meetings ein, um vermeintliche Verräter per Abstimmung vom Schiff zu werfen.

Als Verräter sorgt ihr wiederum für Chaos, schleicht durchs Schiff und versucht die Besatzung auszutricksen. Ihr gewinnt das Match, wenn es euch gelingt, alle Besatzungsmitglieder umzubringen.

Ihr könnt auch anpassen, wie ihr spielen möchtet, indem ihr zum Beispiel mehr Verräter und Aufgaben hinzufügt. Und ihr könnt euren Avatar individuell anpassen, zum Beispiel mittels Farbe, Skin und Hut.

Darüber hinaus gibt's die Möglichkeit, über mehrere Plattformen hinweg zu spielen - auf PC, Nintendo Switch Android und iOS. Da sollten sich auf jeden Fall ausreichend Besatzungsmitglieder und Verräter finden lassen.

Möchtet ihr euch also Among Us kostenlos sichern, dann schaut bis zum kommenden Donnerstag im Epic Games Store vorbei und holt es euch.