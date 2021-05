Der komplette Reveal-Trailer zu Battlefield 6 wurde offenbar geleakt - arbeitet DICE an Alternativen?

Der Reveal-Trailer von Battlefield 6 wurde offenbar komplett geleakt

DICE will deshalb angeblich einen neuen Trailer im Juni präsentieren

Es sieht so aus, als wäre der Reveal-Trailer zu Battlefield 6 nach zahlreichen Screenshots nun auch noch komplett geleakt worden. Der Clip sollte eigentlich erst im Juli offiziell erscheinen, im Internet kann man ihn aber in geringer Qualität und mit Zensur bereits bestaunen.

Der besagte Trailer zum neuen Shooter Battlefield 6 wurde offenbar nicht allzu gut gehütet, denn in den letzten Wochen gab es immer wieder Berichte von Leaks im Internet. Nun wurde aber offenbar auch noch das Video (das ihr euch bei VGC ansehen könnt) selbst ins Netz gestellt - zwar mit einem LOL-Guy-Meme als Zensur in der Mitte des Bildschirms und in geringer Auflösung, aber dennoch lassen sich einige Dinge am Rande erkennen, die auch zu den bisherigen Eindrücken passen.

Insider Tom Henderson hatte sich in letzter Zeit mehrfach zu den durchgesickerten Screenshots geäußert und die Echtheit der Bilder bestätigt. Auch diesmal kommentiert er auf Twitter das geleakte Video und gibt an: Eigentlich sollte es sich dabei um den Reveal-Trailer handeln, der im Juni veröffentlicht werden sollte.

Wie Henderson erklärt, will DICE nun nach all den Leaks allerdings noch einen neuen Trailer auf die Beine stellen: "Mir wurde auch gesagt, dass 'wir mit ziemlicher Sicherheit einen anderen Reveal-Trailer sehen werden als den, der online durchgesickert ist'", geht aus einem Tweet des Insiders hervor.

I've also been told that "we'll almost certainly be seeing a different reveal trailer from the one that has leaked online" #BATTLEFIELD — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 24, 2021

Vor einer Weile hatte Henderson bereits die These aufgestellt, dass das neuste Battlefield ein moderner Shooter sein und zehn bis 15 Jahre in der Zukunft spielen könnte. Das könnten auch die wenigen Eindrücke im geleakten Trailer bestätigen, der Elemente wie moderne Hubschrauber, Waffen und einen Raketenstart zeigt.

Henderson zufolge gab es in letzter Zeit auch Gerüchte, der geleakte Trailer sei nur für den internen Gebrauch gedacht gewesen, dieser Behauptung widerspricht er allerdings.

Wichtig ist allerdings, dass es sich bei Hendersons Aussagen noch immer nicht um offizielle Statements handelt, wobei er in der Vergangenheit bereits einige verlässliche Informationen aus der Spielewelt veröffentlichte, so zum Beispiel über die Call-of-Duty-Teile Modern Warfare (von 2019) und Black Ops Cold war.