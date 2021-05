Der Voxel-Multiplayer-Titel Trove kommt im Sommer auch auf die Switch

Das Voxel-Multiplayer-Spiel Trove kommt im Sommer auf die Switch

Darin könnt ihr im Team kämpfen, craften, bauen und die Welt selbst gestalten

Bei Trove handelt es sich um einen bereits erhältlichen Gratis-Multiplayer-Titel im Voxel-Look für PC, Xbox One und Playstation 4. Eben dieser kommt nun im Sommer auch auf die Nintendo Switch.

In Trove geht man zusammen mit einem Team auf Abenteuer in Block-Optik, schlägt sich durch gefährliche Dungeons oder sammelt die perfekte Ausrüstung in Form von Waffen und Panzerungen, um bestens vorbereitet in den Kampf zu ziehen. Hinzu kommen Crafting- und Bau-Möglichkeiten, mit denen man sich ein wenig kreativ ausleben kann, sowie Minigames, Puzzles und der sogenannte "Bomber Royale"-Modus für etwas mehr Action im Spiel.

All diese Optionen könnt ihr in verschiedenen Klassen bestreiten und dadurch ein wenig Rollenspiel genießen, zum Beispiel als Blutzuckerbarbar oder aber als Feengaukler. Je nach Spielstil habt ihr da einige Charakterkonzepte zur Auswahl.

Das ganze Abenteuer ist einer variablen Welt angesiedelt, die sich immer wieder verändert, damit jede Partie spannend bleibt und ihr habt jede Menge Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der Welt. Wenn ihr dabei etwas gebaut habt, das euch besonders gut gefällt, könnt ihr das sogar an das Entwicklerstudio schicken und habt dann die Chance, damit offiziell im Spiel zu landen.

Da Trove dadurch viel mit der Community zusammenarbeitet - den Machern zufolge spielen bisher bereits über 28 Millionen Leute -, könnten die Welten bald noch bunter werden, sobald das Spiel auch Leute auf der Nintendo Switch anlockt. Im Sommer geht es los und ein offizielles Release-Datum wird wohl bald folgen.