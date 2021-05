Die Games with Gold im Juni: Superhelden und Dämonen

The King's Bird und Shadows: Awakening sind zwei der neuen Games with Gold im Juni 2021

Außerdem bekommt ihr Neogeo Battle Coliseum und Injustice

Der Mai ist fast vorbei und wir nähern uns mit großen Schritten dem Juni. Das heißt auch, dass es bald wieder neue Games with Gold auf den Xbox-Konsolen gibt.

Und jetzt wissen wir auch, welche Spiele ihr im kommenden Monat bekommt. Auf Xbox Series X/S und Xbox One vom 1. bis 30. Juni 2021 zum Beispiel The King's Bird, in dem es auf präzise Sprünge und Physik-basiertes Gleiten ankommt.

Fünf einzigartige Welten erwarten euch in diesem Titel, der "voller Lebensfreude und farbenfroher Silhouetten" steckt. Als Inspiration dafür dienten uralte Kulturen der Maya, Südostasiens und Roms. "Gleite durch die Lüfte, springe über antike Ruinen und erlange Deine Freiheit", heißt es.

Ebenfalls für Xbox Series X/S und Xbox One ist vom 16. Juni bis 15. Juli 2021 Shadows: Awakeningzu haben, ein isometrisches Rollenspiel mit taktischen Echtzeitkämpfen.

Vier neue Games with Gold bekommt ihr im Juni.

Ihr spielt hier den Devourer, einen Dämonen, der aus der Schattenwelt herbeigerufen wurde und die Seelen verstorbener Helden und Heldinnen verschlingt. Dabei gilt es, zahlreiche Gefahren zu überwinden, die in den Heretic Kingdoms auf euch lauern, und eure Aufgabe zu erfüllen.

Die beiden anderen Titel des Monats sind auf Xbox 360, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar. Das ist zum einen Neogeo Battle Coliseum, das ihr euch vom 1. bis 15. Juni 2021 sichern könnt. Beschrieben wird der Titel als klassischer Versus-Fighter, in dem Helden und Heldinnen der Neogeo-Ära gegeneinander antreten.

Und das in Zweier-Teams, allerdings steht jeweils nur eine Figur im Ring. Team-Angriffe mithilfe des zweiten Charakters sind allerdings möglich, insgesamt gibt es 40 verschiedene Charaktere.

Ums Prügeln geht's schließlich auch im letzten Titel des Monats. Dabei stehen aber DC-Schurken und -Superhelden im Fokus, die sich in Injustice: Gods Among Us (16. bis 30. Juni 2021) gegenseitig verkloppen. Batman, The Flash, Superman und Wonder Woman sind unter anderem mit dabei. Gekämpft wird natürlich an bekannten Schauplätzen, zum Beispiel die Bat-Höhle.

