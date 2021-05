Hunt: Showdown: Neue Map kurz im neuen Trailer zu sehen - weiteres Live-Event im Anmarsch!

Das letzte Event von Hunt: Showdown war für Crytek ein voller Erfolg. Die Jagd nach Punkten, um zunächst den neuen Boss Scrapbeak und dann schicke Skins freizuschalten, verdoppelte bis Ende April mal eben beinahe die Spielerzahlen, die noch im Februar zu Buche standen, und ließ zeitweise die Server zusammenbrechen.

Mittlerweile ist wieder Ruhe eingekehrt, auch wenn viele der neuen Spieler dabeigeblieben sind und die User-Basis langsam aber sicher recht gesund dasteht. Hunt wächst also allmählich und Events wie das letzte haben sich als gutes Mittel bewiesen, das Spiel dynamisch zu halten und die User-Basis zu erweitern. Klar, dass Crytek das fortführen will, weshalb der Frankfurter Entwickler die neue Map und das neue Live-Event mit "coming soon" bewirbt. Wie "soon" das sein wird, ist noch nicht raus.

Passend dazu gab's jetzt den Dark-Sight-Trailer - den ihr unten seht -, der sogleich auch ein paar erste (leider kurze) Ausblicke auf die neue Map zu bieten hat.

Unter anderem ist da ein klassisches Südstaaten-"Plantation House" zu sehen. Ein Disput wird über einem Pokertisch mit einer Ladung Blei beigelegt, was auf einen Saloon hindeuten könnte, und an einer Stelle sieht man einen hübschen Pavillon in der Nähe eines Extraktionspunktes stehen, im Hintergrund einen massiven Turm.

Des Weiteren sind auch neue Hunter-Skins im Trailer zu bewundern. Der "Commited" mit der Zwangsjacke und dem irren Blick erschien bereits heute. Vielleicht deutet er ja darauf hin, dass es auf der kommenden Karte eine Art Sanatorium geben könnte? Mysteriöser sind die beiden legendären Charaktere indianischer Herkunft. Allerdings weiß ich nicht, was davon zu halten ist, dass einer von beiden Pfeil und Bogen benutzt. Der Bogen existiert als Waffengattung noch nicht.

Wer mit dem Finger auf der Pausetaste durch den stimmungsvollen Trailer geht, findet sicher noch ein paar mehr Details und Easter Eggs. Auf Reddit sind die Leute schon fleißig dabei. Unter anderem hat jemand das Runen-Alphabet übersetzt und einzelne Buchstaben im Trailer zum Satz "Heading North to Desalle" zusammengesetzt. Sollte das der Name der Karte sein? Andere Leute deuten eine Tanne, die Anwesenheit von amerikanischen Ureinwohnern und ein Western-artiges Pfeifen im Trailer hingegen dazu um, dass es von Louisiana in den Wilden Westen gehen könnte. Aber das widerspräche nicht nur dem Plantation House, das wir sehen, sondern auch Aussagen von Lead Designer Dennis Schwarz, dass man erstmal in Louisiana bleibe.

Ich hoffe, wir müssen nicht mehr allzu lange spekulieren, wie die Map aussieht und was es mit dem neuen Event auf sich hat. Vielleicht ist "coming soon" ja wirklich schon eher früher als später gemeint.