Neues Sonic-Projekt für 2022, Sonic Origins und mehr angekündigt

Das nächste große Sonic-Spiel kommt 2022

Auch die Collection Sonic Origins wurde bestätigt

Während des heutigen Sonic-Central-Livestreams gab es eine Menge Neuigkeiten rund um den blauen Igel zu sehen und zu hören.

Mit dabei waren die Macher der Netflix-Animationsserie Sonic Prime und es wurde ein Live-Orchester-Event anlässlich des 30-jährigen Jubiläums am 23. Juni angekündigt.

Darüber hinaus bestätigten sich die Gerüchte rund um das Remaster von Sonic Colors, wozu ihr hier mehr lesen könnt.

Rund um Sonic Colors: Ultimate, so der Name des Remasters, wurde auch Sonic Colors: Rise of the Wisps angekündigt, eine zweiteilige Animationsserie, für die auch der legendäre Sonic-Sprecher Roger Craig Smith zurückkehrt.

Sonic Origins ist indes eine Collection mit Sonic the Hedgehog 1, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles sowie Sonic CD enthält. Mehr Informationen dazu sollen in Kürze folgen.

Das gilt auch für ein neues "Sonic-Flaggschiff" vom Sonic-Team (Sonic Generations, Sonic Forces), das für 2022 geplant ist.

Wer es gerne sportlich mag, bekommt ab dem 22. Juni 2021 Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game, in dem ihr euren Avatar auch als Sonic verkleiden könnt.

Darüber hinaus sind Sonic Mania und Team Sonic Racing ab sofort auf Amazon Luna erhältlich, während sich Sonic Forces, Team Sonic Racing und Sonic Mania ab dem 1. Juni PlayStation Now anschließen. Und am 24. Juni kommt dann noch Sonic Mania in den Epic Games Store.

Im Mobile-Game Sonic Forces: Speed Battle erhaltet ihr den besonderen Charakter Super Sonic und könnt mit diesem in die Schlacht ziehen. Private Rennen werden als Teil eines zeitlich begrenzten Events in diesem Jahr stattfinden.

"In Sonic Dash können die Spieler in eine spezielle Piraten-Party segeln und Pirate Sonic und Captain Shadow freischalten und auf dem Weg weitere Preise sammeln", heißt es. "Sonic Racing bringt das klassische Gefühl mit bekannten Charakteren, Autos und drei neuen Strecken in einer klassischen Zone, zusammen mit einigen Old-School-Remixes. Im Oktober schließlich wird der Werehog in Sonic Forces und Sonic Dash auftauchen und Spielern das Fürchten lehren. Halten sie um Halloween herum Ausschau nach ihm und entfesseln sie dessen Kräfte!"

Gleichzeitig kündigt man zum Jubiläum noch einige weitere besondere Auftritte des blauen Igels in anderen Spielen an, zum Beispiel ab dem 22. Juli in Two Point Hospital.