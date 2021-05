Pokémon Go Fest 2021: Tickets für nur 5,49 Euro und weitere Infos!

Ein Ticket für das Pokémon Go Fest 2021 kostet nur 5,49 Euro

Tickets sind ab sofort im In-Game-Shop erhältlich

Nachdem das Pokémon Go Fest 2021 vor einer Weile angekündigt wurde, legte Niantic heute mit weiteren Informationen nach.

Anlässlich der Jubiläen - 5 Jahre Pokémon Go und 25 Jahre Pokémon - gibt's zudem einen Sonderpreis für das Ticket zum diesjährigen Go Fest: es kostet 5,49 Euro und ist ab sofort erhältlich.

Wie bereits bekannt, findet das Event an zwei Tagen statt (17. und 18. Juli) und bringt dabei verschiedene Aktivitäten und Boni mit sich, die sich abhängig von den beiden Tagen unterscheiden.

Am ersten Tag gibt's zum Beispiel stündlich wechselnde Habitate (Dschungel, Wüstengebirge, Meeresstrand, Höhlen), kostümierte Pokémon, musikalische Pokémon, ein verkleidetes Pikachu und andere Pokémon tauchen häufiger wild und in Raids auf.

Diesmal nehmt ihr deutlich günstiger daran teil.

Darüber hinaus gibt's ein kostenloses Avatar-Shirt und die schillernden Versionen von Flurmel, Palimpalim, Ohrdoch und Schallquap tauchen erstmals auf. Und diese Boni sind wohlgemerkt auch dann aktiv, wenn ihr kein Ticket besitzt.

Für Ticketinhaber gibt's am ersten Tag eine neue Spezialforschung und ihr bekommt neue Musik von Pokémon-Komponist Junichi Masuda zu hören. Ebenso erwarten euch wieder stündliche Herausforderungen, mit denen ihr Boni freischaltet, sowie vier Sammler-Herausforderungen.

"Während des Events besteht eine erhöhte Chance auf wilde und von Rauch angelockte Schillernde Pokémon! Am Samstag ist diese Chance sogar noch höher als am Sonntag", heißt es. Darüber hinaus können Ticketinhabe auch Icognito F, Jiutesto und Karadonis in schillernder Form begegnen.

Am zweiten Tag rücken Raids in den Fokus. Nähere Infos dazu, welche eurer "Lieblings-Pokémon" zurückkehren, folgen noch. Und auch alle Pokémon vom Samstag tauchen noch einmal wild auf.

Ticketinhaber freuen sich an Tag zwei über 10.000 mehr EP bei einem gewonnen Raid-Kampf, ihr bekommt an Fotoscheiben bis zu zehn kostenlose Raid-Pässe für Raids vor Ort und es gibt eine befristete Forschung mit bis zu acht Fern-Raid-Pässen. Auch eine kostenlose Event-Box mit drei Fern-Raid-Pässen ist erhältlich. Und alle Pokémon, die ihr Samstags per Rauch anlocken konntet, tauchen auch am Sonntag erneut auf.

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag halten Lockmodule drei Stunden lang, Eier schlüpfen doppelt so schnell, es gibt exklusive Feldforschungsaufgaben und spezielle Pokémon schlüpfen aus 7km-Eiern.

Ticketinhaber erhalten an beiden Tagen spezielle Event-Sticker beim Öffnen von Geschenken oder Drehen von Pokéstops, wenn ihr Schnappschüsse an beiden Tagen macht, gibt's eine Überraschung und Icognito F und Icognito G werden vom Rauch gelockt - auch schillernd!

Weiterhin verspricht man Überraschungen und Vergünstigungen vom Sponsor Google Play, ihr erhaltet mehr Google-Play-Punkte, für Nutzer und Nutzerinnen mit Android-Gerät gibt's ein exklusives Geschenk und ihr bekommt erneut Bastelvorlagen.