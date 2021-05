PUBG: Große Pläne für 2021 - welche Inhalte und Events euch in diesem Jahr erwarten

Krafton kündigt viele neue Inhalte für PUBG an

Noch in diesem Jahr sollen ein Map-Update, zwei neue Karten und eine Kollaboration kommen

In der Lobby vor den Matches könnt ihr bald Fußball spielen

Kurz vor den großen Ankündigungs-Shows der Spieleentwickler nutzt Krafton die Ruhe vor dem Sturm, um ein ganzes Feuerwerk an neuen Inhalten für PUBG zu präsentieren. Darunter Events im Juni, eine rasante Kollaboration und... ach, warum nicht gleich die ganze Roadmap?

Das erste Update beinhaltet eine visuelle Anpassung mit neuen Technologien der Karte Miramar. Mit dem Season-Update 12.1 kommt die frisch polierte Map am 2. Juni auf den PC und am 10. Juni auf die Konsolen. Eine komplett neue Karte mit dem Namen "Codename: Tiger" erwartet euch im dritten Quartal 2021. Sie wird es Spielern im 8x8-Format ermöglichen, nach einem Tod wieder in das Getümmel zurückzukehren.

Miramar vorher... und Miramar nachher.

Etwas später erscheint die Karte "Codename: Kiki". Im letzten Quartal des Jahres oder Anfang 2022 wird die bisher vierte 8x8-Map in das Battle Royale einziehen. Auf ihr findet ihr geheime Labore, riesige Wolkenkratzer, Sumpfgebiete und Unterwassergebäude. Weitere Details zur Karte veröffentlicht der Entwickler erst später in diesem Jahr.

Zusätzlich kündigte Krafton die Zusammenarbeit mit dem spanischen Motorradunternehmen El Solitario an. Passend zur Kollaboration erhalten die "Desert Wolves"-Offroad-Motorräder und einige Biker-Outfits am 1. Juni Einzug in das Spiel. Bis zum 30. Dezember sind die Items in PUBG verfügbar.

Abgerundet wird die Kollaboration mit einem zeitlich limitierten Racing-Modus. Dieser wird auf Miramar verfügbar sein und kann allein oder im Squad mit bis zu vier Personen gespielt werden. Zwischen dem 2. und 14. Juni auf dem PC sowie vom 10. bis zum 21. Juni auf den Konsolen könnt ihr euer Können auf den schweren Maschinen beweisen.

Auf diesen Maschinen dürft ihr euch schon bald austoben.

Season 12 hält sogar noch mehr für alle Überlebenden von PUBG bereit. Klar, eine neue Ranglistensaison startet und somit werden auch die Belohnungen aus der vorigen Saison freigeschaltet. Ein wenig überraschender ist da schon das neue Waffen-Skin-Aufwertungssystem, mit dem ihr das Aussehen einiger Waffen-Skins anpassen könnt.

Damit noch ein wenig frischer Wind in die Waffenkiste kommt, legt euch Krafton die neue "Lynx AMR" in die Hand - ein wahrer Panzerknacker, denn die Waffe kann militärische Ausrüstung durchbrechen und kleinere Fahrzeuge mit nur einem Schuss zerstören.

Außerdem führt der Entwickler das Quad ein - das wendige Allround-Fahrzeug findet ihr auf Miramar. Ihr könnt sogar einen Beifahrer mitnehmen. Außerdem spendiert Krafton einen kleinen Zeitvertreib in der Lobby. Während ihr auf den Beginn einer Runde wartet, könnt ihr bald mit einem Fußball hin und her kicken, dribbeln oder ein kleines Match starten.

Die gesamte Roadmap findet ihr auf der offiziellen Webseite von PUBG. Ein Video zu den kommenden Inhalten gibt es auf YouTube.