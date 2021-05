Sony will die PS5 in Europa direkt an die Verbraucher verkaufen

Sony breitet seinen amerikanischen Online-Store in diesem Geschäftsjahr auch in Europa aus

Über PlayStation Direct könnt ihr Spiele, Zubehör und Konsolen kaufen

Auch die PS5 wird in teilnehmenden Ländern ausgeliefert

Sony Interactive Entertainment bestätigt seine Pläne, den Online-Store PlayStation Direct dieses Jahr auch in Europa zu starten. Der Shop startete bereits im September 2019 in den USA, um die hauseigenen Konsolen, Spiele und Zubehör direkt an die Konsumenten zu verkaufen.

In einer Stellenanzeige, die im vergangenen Dezember veröffentlicht wurde, sprach Sony davon, dass das Unternehmen "auf dem erfolgreichen Start" in den USA aufbauen und den Store nach Europa bringen wolle. Wie VGC berichtet, bestätigte Sony diesen Plan während einer kürzlichen Investoren- und Relations-Veranstaltung.

PlayStation Direct soll noch während Sonys laufendem Geschäftsjahr - also bis März 2022 - nach Deutschland, Großbritannien, Irland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg kommen.

"PlayStation Direct hat auf dem US-Markt innerhalb von etwas mehr als einem Jahr nach dem Start signifikante Umsätze erzielt", sagte SIE-Präsident und CEO Jim Ryan während einer Präsentation. "Wir planen ein weiteres Wachstum von 300 Prozent in diesem Geschäftsjahr, unterstützt durch unseren bevorstehenden Start in Europa."

Auf einer Präsentationsfolie zeigte Sony, dass der neue Store in seinem ersten Fiskaljahr mehr als 5 Millionen Dollar generierte, im zweiten bereits mehr als 200 Millionen Dollar. Schätzungen zufolge rechnet Sony in diesem Geschäftsjahr mit über 600 Millionen Dollar Umsatz durch PlayStation Direct.

Hier seht ihr die teilnehmenden Länder und den bisherige sowie den erwarteten Umsatz durch den Store.

Vielleicht schafft es Sony mit ihrem eigenen Shop-Konzept, die Scalper größtenteils in Schach zu halten. Ein neues und hoffentlich besseres Konzept für den Verkauf der begehrten Next-Gen-Konsolen wäre durchaus wünschenswert.

Der in der Stellenausschreibung gesuchte Director für den europäischen Arm des Stores wird in der Londoner Niederlassung des Unternehmens arbeiten. Von dort aus soll er an den Vizepräsidenten von PlayStation Direct berichten und ist für die Leitung der europäischen Vertriebsstrategie verantwortlich.

Sony hat ebenfalls angekündigt, Uncharted 4 auf den PC zu bringen. Der Titel reiht sich in Zukunft in der Shop-Seite von PlayStation neben Horizon: Zero Dawn, Predator: Hunting Grounds, Helldivers und Days Gone auf Steam ein.