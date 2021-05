Bericht: Sequel zu Bloodstained: Ritual of the Night könnte bereits in Arbeit sein

Zu Bloodstained: Ritual of the Night könnte ein Sequel in Arbeit sein

Ein Finanzbericht deutet eine "zweite Version" von Bloodstained an

Ein Finanzbericht von Digital Bros erwähnt eine zweite Version von Bloodstained: Ritual of the Night, die angeblich in Produktion sei. Bei dieser Firma handelt es sich um den Schirmherren von 505 Games, Publisher des Sidecsroller-Action-Spiels.

Zwar gibt es bisher noch keine offizielle Ankündigung dazu, aber es wäre möglich, dass bereits ein Bloodstained-Sequel in Planung ist. Wie dieser Screenshot aus der Präsentation von Digital Bros zeigt, ist darin von einer zweiten Bloodstained-Version die Rede. Wobei "zweite Version" nicht zwingend auch für ein Sequel stehen muss, sondern auch einfach eine besondere Auflage des ersten Teils darstellen könnte, das wird hier noch nicht klar.

Offiziell angekündigt wurde ein zweiter Teil auch noch nicht, also heißt es wohl abwarten, ob und wie sich Digital Bros oder 505 Games zu diesem Fund äußern werden.

Quelle: Digital Bros

Das erste Spiel von Castlevania-Produzent Koji Igarashi, erschien 2019 und erfreute sich zahlreicher positiver Reaktionen. Das Metroidvania-artige Spielprinzip verbindet einen Action-Sidecsrolling-Platformer mit vereinzelten RPG-Elementen und folgt der Hauptfigur Miriam in ein düsteres Gothic-Schloss. Dort kämpft sie sich mit Peitsche (klar, Castlevania lässt grüßen!) und Magie bewaffnet durch Monsterherden bis zum finalen Herren der Dämonen.

Bei dem Spiel von Entwicklerstudio ArtPlay handelte es sich auch um ein durchaus aufwendiges Projekt, denn Bloodstained wurde bereits 2015 angekündigt und war danach ganze vier Jahre in der Entwicklung. Wie es auf VGC heißt, handelte es sich dabei auch um eines er erfolgreichsten Kickstarter-Projekte überhaupt.

Von 65.000 Leuten wurden über 5,5 Millionen Dollar an Unterstützung für das Spiel zugesagt. Damit liegt es an zweiter Stelle hinter Shenmue III, der einzige Kickstarter-Titel, der bisher noch mehr Geld sammeln konnte.