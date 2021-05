God of War Ragnarök: Sony verwirrt in Präsentation mit einem von Fans erstellten Logo

Sony zieht die Troll-Hosen an und zeigt auf einer Präsentation ein von Fans erstelltes Logo

Dieses zeigte den Namen "God of War: Ragnarök" und erregte dadurch viel Aufmerksamkeit

Bisher ist der offizielle Name des Titels nicht bekannt

Sony nutzte in einer offiziellen Präsentation ein von Fans erstelltes Logo zum neuen God of War. Zuschauer und Journalisten ließen sich gleichermaßen von dem täuschend echten Logo in die Irre führen, welches das Abenteuer von Kratos mit dem Namen God of War: Ragnarök betitelte.

Gematsu berichtete auf Twitter von dem falschen Logo. Das Magazin schrieb: "Wir haben die Meldung, dass God of War: Ragnarök der offizielle Titel des neuen Spiels für PS5 ist, zurückgezogen, weil Sony Interactive Entertainment anscheinend in einer offiziellen IR-Day-Präsentation ein Fan-Logo für das eigene Spiel per Google-Bildersuche gesucht hat."

Pulled the story about God of War: Ragnarok being the official title of the new game for PS5 because apparently Sony Interactive Entertainment, in an official IR Day presentation, Google Image-searched a fan logo for its own game. — Gematsu (@gematsucom) May 26, 2021

Da Sony dem Titel noch keinen offiziellen Namen gegeben hatte, erregte das Logo die Aufmerksamkeit der Zuschauer besonders stark. Auf Dokumenten oder in Interviews wurde das Spiel immer als "das nächste God of War", "das neue God of War" und als Fortsetzung oder Sequel bezeichnet.

Auch im Ankündigungstrailer gab Sony den Titel keinen Namen, sondern kündigte das neue God of War mit dem Slogan "Ragnarök is coming" an. Der Name Ragnarök scheint also keine allzu unrealistische Namenswahl zu sein, auch wenn dieser nun doch nicht bestätigt wurde.

Hier könnt ihr die Folie sehen, auf der das Fan-Logo verwendet wurde:

Rechts auf der Präsentationsfolie zeigt Sony sein Launch-Line-Up der PS4 im Vergleich zur PS5. Schauen wir uns den Metacritic-Score der Titel an, fällt schnell auf, dass die Next-Gen-Konsole die deutlich besseren Launch-Titel hatte.

Auf der linken Seite der Folie zeigt der PlayStation-Hersteller das Post-Launch-Line-Up der PS5. Neben den beiden bereits erschienen Titel Returnal und MLB: The Show 21 stehen auf die First-Party-Spiele Ratchet & Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7, Horizon: Forbidden West und God of War: Ragnarök auf der Liste.

Spiele externer Entwickler, wie Deathloop, Far Cry 6, Ghostwire: Tokyo, Forspoken und Final Fantasy XVI, werden weiter unten aufgezählt. Auch der bereits veröffentlichte Titel Resident Evil Village hat ein Plätzchen auf der Folie.

Weniger witzig ist Sonys Rückzieher bei der kommenden Crossplay-Option für Borderlands 3.