Sega erwähnt Sonic Rangers in seiner Pressemitteilung

Das neue Sonic-Spiel für 2022 heißt womöglich Sonic Rangers

Der Name taucht in einer Pressemitteilung von Sega auf

Nun, da hat wohl jemand nicht aufgepasst. Im gestrigen Sonic-Central-Livestream wurde unter anderem ein neues Sonic-Projekt angeteasert.

Dieses neue Spiel von Team Sonic ist für 2022 geplant, konkrete Details liegen aber nicht vor.

Es könnte aber den Namen Sonic Rangers tragen, denn den erwähnt Sega selbst in einer Pressemitteilung zum Event.

"Beim allerersten Sonic Central Virtual Event kündigt Sega neue Konsolen-Erlebnisse, Sonic Colors: Ultimate und Sonic Rangers, weitere Details zu Netflix' Sonic Prime, Neuigkeiten zu mobilen Platformen, musikalische Events und vieles mehr an!", heißt es darin.

Sonic rennt, was sonst?

Sonic Rangers also, ein Name, der im Livestream und im Teaser selbst nicht vorkam. Tatsächlich ist der Name auch aus einer Online-Version der Pressemitteilung mittlerweile wieder verschwunden, wie unsere englischen Eurogamer-Kollegen berichten.

Angeblich habe es sich dabei um eine "ältere Version" dieser Pressemitteilung gehandelt, die versehentlich verschickt wurde.

Anscheinend klappte da die Kommunikation nicht so ganz korrekt. Egal, der Name ist nun bekannt, wobei unklar ist, ob es sich dabei tatsächlich um den finalen Titel des Spiels handeln wird.

Für sich genommen verrät uns der Name Sonic Rangers auch nicht wirklich viel über das kommende Spiel, außer dass er vielleicht andeuten könnte, dass wir es hier womöglich mit einer etwas offeneren Spielumgebung zu tun bekommen als in früheren Spielen. Warten wir es ab.

Neben der Collection Sonic Origins und anderen Neuigkeiten wurde gestern unter anderem auch das Remaster von Sonic Colors angekündigt.