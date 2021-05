Flight Simulator: Neuer Patch reduziert die Downloadgröße drastisch

Der neueste Patch zum MS Flight Simulator reduziert die Downloadgröße massiv

Außerdem wurden zum Beispiel Probleme mit der Steuerung, dem Audio und der Performance behoben

Ein neuer Patch Nummer 1.16.20.0 für den Microsoft Flight Simulator ist erschienen. Dieses Update verringert die massive Downloadgröße der Flugsimulation.

Das sogenannte Sim-Update Nummer vier erleichtert laut den offiziellen Patch Notes von Microsoft neben zahlreichen Fixes und Verbesserungen auch das Herunterladen des Basisspiels. Der Download wurde dabei nämlich von gut 170 GB auf 83 GB reduziert. Das ist auch noch immer ein ganz schöner Brocken, aber besser, als 170 GB herunterzuladen.

Auf der Festplatte benötigt ihr beim Herunterladen aber trotzdem noch immer 150 GB freien Speicher, auch wenn der Vorgang nun schneller über die Bühne gehen dürfte. Wie Eurogamer.net berichtet, spricht die offizielle Seite des Spiels im Microsoft Store von einer Größe von 127,01 GB.

Das ist allerdings nur ein - zugegeben wichtiger - Teil der Verbesserungen durch den neuen Patch. Der Download umfasst noch deutlich mehr Anpassungen in der Steuerung, Darstellung des Wetters und der Flugzeuge, in Sachen Audio, Input, Turboprop und mehr.

So wurde an einigen Stellen die Absturzgefahr behoben (des Computers natürlich, nicht des Flugzeugs), fehlender Ton repariert und die Stabilität und Leistung bestimmter virtueller Flugmaschinen angepasst - so zum Beispiel für die Daher TBM 930 oder die Beechcraft King Air 350i

Die ausführlichen Patch Notes zeigen eine lange Liste kleinerer oder größerer Probleme, die angepasst wurden.

Außerdem fügt das Update unter anderem einen Visual Effects Editor hinzu, mit dem ihr eure eigenen Effekte erstellen könnt. Dazu hat Microsoft außerdem eine ausführliche Anleitung veröffentlicht, wie zu allen anderen kreativen Werkzeugen bisher.