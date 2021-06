Bericht: Dolby Atmos und Dolby Vision könnten bis 2023 Xbox-exklusiv sein

Dolby Atmos und Dolby Vision sind laut einem Blog-Beitrag bis 2023 Xbox-exklusiv

Dolby Atmos ist wohl bis September mit dem Xbox Wireless Head kostenlos nutzbar, danach braucht ihr aber eine Lizenz

Dolby Atmos und Dolby Vision könnten vorerst noch bis 2023 nur auf Xbox-Plattformen vorhanden sein. Wie ein Beitrag des offiziellen Xbox-Blog in Frankreich nahelegt, könnte Microsoft einen Exklusivvertrag besitzen.

Der Beitrag auf der französischen Xbox-Wire-Seite legt eine exklusive Partnerschaft für zwei Jahre nahe. Darin hieß es übersetzt: "Die Xbox Series X/S ist seit ihrer Veröffentlichung mit Dolby Atmos kompatibel und Dolby Vision wird irgendwann im Jahr 2021 auf diesen Konsolen ankommen, wobei beide Technologien zwei Jahre lang exklusiv für das Xbox-Ökosystem bleiben."

Dolby Vision könnte also dem Beitrag zufolge dieses Jahr auf der Konsole ankommen und dann erst einmal gemeinsam mit Dolby Atmos nur dort verfügbar sein. Der Beitrag im französischen Blog wurde zwar bereits entfernt, Marktanalyst Roberto Serrano konnte allerdings noch Screenshots von der Meldung machen. In einem Twitter-Beitrag teilte er die französischen Ausschnitte aus dem Xbox-Post:

"Les Xbox Series X|S sont compatibles Dolby Atmos depuis leur sortie et le Dolby Vision arrivera sur ces consoles au cours de l?année 2021, les deux technologies resteront exclusives à l?écosystème Xbox pendant deux ans." pic.twitter.com/QIDUU11xSQ — Roberto Serrano' (@geronimo_73_) June 1, 2021

Das würde erklären, weshalb die PS5 aktuell weder Dolby Atmos noch Dolby Vision unterstützt und das dürfte dann auch noch eine Weile so bleiben. Des Weiteren deutet der französische Beitrag an, dass Dolby Atmos mit dem Xbox Wireless Headset bis Herbst kostenlos sein dürfte. Dort heißt es nämlich: "Unsere Partnerschaft mit Dolby ermöglicht es euch, Dolby Atmos für Kopfhörer auf allen Xbox Wireless Headsets bis zum 30. September 2021 zu aktivieren."

Im Blog heißt es weiter, dass man dann nach dieser Trial-Phase eine Lizenz bei Dolby erwerben kann, um das Feature zu nutzen. Eine offizielle Mitteilung, ob diese Informationen stimmen, gibt es aber noch nicht.

Laut Dolby soll der Vision-Support eine noch realistischere, farbintensivere Spielgrafik ermöglichen, als HDR es kann. Letzten Monat startete bereits ein Test für ausgewählte Leute, die dieses Feature auf der Xbox Series X/S ausprobieren durften.