Tell Me Why gratis für PC und Xbox - vom Life-is-Strange-Studio Dontnod

Zum Pride Month gibt es Tell Me Why gratis für Xbox und PC

Der Microsoft Store und Steam sind beteiligt, wobei Steam das Gratis-Spiel noch nicht hat

Im Rahmen des aktuellen Pride Month ist das Adventure Tell Me Why aktuell gratis im Microsoft Store erhältlich. Das Spiel vom Life-is-Strange-Studio Dontnod behandelt mit Hauptfigur Tyler unter anderem das Thema Transgender und erzählt einen Thriller mit Fantasy-Elementen in drei Episoden.

Während die erste Episode des Spiels schon länger auf zahlreichen Plattformen gratis ist, vermutlich um eine neue Spielerschaft in ihren Bann zu ziehen, gibt es nun zum sogenannten Pride Month das gesamte Spiel kostenlos. Dazu könnt ihr einfach in den Microsoft Store gehen und es euch herunterladen.

Auch Steam sollte laut offizieller Ankündigung eigentlich bei der Aktion dabei sein, bisher gibt es das Spiel aber noch nicht kostenlos auf Valves Plattform, eventuell wird es noch kommen. Insgesamt könnt ihr euch das Spiel bis zum 30. Juni holen und dann auch behalten.

Von Dontnod heißt es zu der Aktion: "Unsere Absicht, Tell Me Why im Juni 2021 kostenlos zu machen, ist sowohl, noch mehr Menschen den Zugang zum Spiel zu ermöglichen, als auch unsere Spieler zu ermutigen, ihr Geld an Stellen zu investieren, die die Trans- und Queer-Communitys direkt betreffen."

Die Geschichte von Tell Me Why ist wie schon das beliebte Mystery-Alltagsdrama Life is Strange desselben Entwicklerstudios in mehrere Folgen aufgeteilt. Zusammen erzählen sie die Geschichte von Tyler und Allison. Die wieder vereinten Zwillinge kehren in ihre Heimat im malerischen Alaska zurück. Dort versuchen sie in einer Mischung aus Drama und Thriller mithilfe geheimnisvoller Kräfte Geheimnisse der Vergangenheit aufzudecken und den Schatten über ihrer traumatischen Kindheit zu lichten.