Battlefield 4 ab sofort kostenlos bei Prime Gaming

Battlefield 4 ist ab jetzt gratis bei Prime Gaming

Mit einem Amazon-Prime-Abo gibt es bis zum 21. Juni den Key für Origin

Falls ihr Amazon Prime besitzt, könnt ihr euch ab jetzt kostenlos aufs Schlachtfeld stürzen: Mit Prime Gaming gibt es Battlefield 4 ab sofort gratis.

Über das Amazon-Abo bekommt ihr einen Code für Battlefield 4, den ihr dann im Origin-Client von Publisher Electronic Arts eingeben könnt. Das ist noch bis zum 21. Juni 2021 möglich und schaltet das Spiel in der Standard Edition frei.

Im First-Person-Shooter Battlefield 4 von EA DICE kämpft ihr euch als Mitglied der U.S. Marines durch eine fiktive Kriegssituation im Jahr 2020. Das Spiel beinhaltet sowohl Mehrspieler-Optionen als auch eine Kampagne im Stil eines Action-Kriegsfilms. In allen Modi kämpft ihr euch mit verschiedenen Waffen und Fahrzeugen durch das virtuelle Schlachtfeld.

Während Prime Gaming meist vor allem In-Game-Inhalte für beliebte Spiele wie zum Beispiel Fall Guys oder Apex Legends ermöglicht, gibt es immer wieder auch kostenlose Spiele zu ergattern.

Falls ihr noch kein Amazon Prime besitzt, das sowohl praktische Lieferkonditionen als auch kostenlose Filme, Serien und Spielinhalte mit sich bringt, könnt ihr euch das Abo hier genauer ansehen - für Studierende gibt es zum Beispiel ein Sonderangebot. Euer Prime-Abo könnt ihr außerdem auf der Streaming-Plattform Twitch nutzen, um einen Kanal pro Monat gratis zu abonnieren.

Battlefield geht wahrscheinlich noch dieses Jahr in die sechste Runde. Der neuste Teil der Shooter-Reihe könnte diesmal wieder in einer nahen Zukunft spielen und soll laut DICE schon nächste Woche, am 9. Juni, vorgestellt werden.