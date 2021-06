Battlefield 6 wird am 9. Juni vorgestellt

Battlefield 6 wird am 9. Juni 2021 vorgestellt

Für 16 Uhr ist die Vorstellung geplant

Der Termin steht fest: Battlefield 6 wird in der kommenden Woche offiziell vorgestellt.

Am Mittwoch, den 9. Juni 2021, um 16 Uhr deutscher Zeit, um genau zu sein.

Auf dem offiziellen Battlefield-Twitter-Account verkündete der Publisher den exakten Zeitpunkt, auf den Fans schon seit einiger Zeit warten.

Zu sehen ist in dem kurzen Teaser-Clip nicht viel, außer das zuletzt bereits geleakte Battlefield-Logo.

Damit dürfte aber wohl klar sein, dass das nächste Battlefield in der nahen Zukunft spielt. Offiziellere Angaben dazu bekommen wir dann in der nächsten Woche.

Zuletzt waren vermehrt vermeintliche Bilder aus dem Reveal-Trailer von Battlefield 6 im Netz aufgetaucht. Später sogar ein komplettes Video. Dabei soll es sich allerdings nur um ein Video für interne Zwecke gehandelt haben, nicht um den Reveal-Trailer, den ihr nächste Woche zu sehen bekommt.

Auf jeden Fall versprechen EA und DICE für den neuen Teil erneut epische Ausmaße, weiterhin war von einer Art Relaunch und "unglaublichen Spielerzahlen" die Rede. Offiziell bestätigt ist bisher nichts, Gerüchten zufolge können bis zu 128 Spieler an einem Match teilnehmen. Ob das stimmt, erfahren wir bald.

Bestätigt ist, dass Battlefield 6 sowohl für die neuen Konsolen als auch für die alten erscheinen wird. Im Fokus sehen dabei nach früheren Angaben des Publishers aber die Versionen für PS5, Xbox Series X/S und PC.

Mit der Veröffentlichung von Battlefield 6 ist zum Jahresende zu rechnen. Ob wir nächste Woche auch schon einen konkreten Release-Termin bekommen? Gut möglich.