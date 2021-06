Nintendo Direct: E3-Stream für den 15. Juni angekündigt

Eine Nintendo-Direct-Präsentation zur E3 2021 findet am 15. Juni 2021 statt

Die Präsentation hat eine Laufzeit von zirka 40 Minuten

Nintendo hat soeben eine neue Nintendo-Direct-Präsentation anlässlich der E3 2021 angekündigt.

Diese findet am Dienstag, den 15. Juni 2021, statt und ist ab 18 Uhr deutscher Zeit zu sehen.

Nintendo zufolge ist die Präsentation zirka 40 Minuten lang und vollgestopft mit Infos zu Nintendo-Switch-Spielen, "die zum Großteil noch 2021 erscheinen werden".

Im Anschluss an die Präsentation geht es außerdem mit dem Format Nintendo Treehouse: Live weiter. In rund drei Stunden bekommt ihr dabei auch Gameplay von einigen dieser Switch-Spiele zu sehen.

Am 15.06. stellt Nintendo die komplett virtuelle Präsentation im Rahmen der #E32021 vor. Seid ab 18:00 (MESZ) dabei für eine #NintendoDirect-Präsentation mit ca. 40 Minuten voller Infos exklusiv zu #NintendoSwitch-Spielen, die zum Großteil noch 2021 erscheinen werden. pic.twitter.com/sBuavlZkCL — Nintendo DE (@NintendoDE) June 2, 2021

Zu etwaiger neuer Hardware äußert sich Nintendo in seinem Ankündigungs-Tweet nicht.

Was jetzt nicht zwingend was in Bezug auf das verbesserte Modell der Switch bedeuten muss, über das seit längerer Zeit spekuliert wird. Zuletzt wurde vermutet, dass Nintendo das Gerät noch vor der E3 ankündigen könnte. Ausgehend davon würde es passen, in der Ankündigung des E3-Streams nicht von Hardware zu sprechen.

Viel Zeit bleibt bis dahin nicht mehr. Ob sich die Gerüchte bewahrheiten, erfahren wir also schon recht bald.

Zuletzt hieß es, ein verbessertes Modell der Nintendo-Konsole könnte bereits im September auf den Markt kommen. Das bisherige Standard-Modell solle dann vom Markt verschwinden, während die Switch Lite als Alternative erhalten bleibt.