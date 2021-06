Bericht: 2K zeigt "Marvel XCOM" und Borderlands-Ableger auf der E3

E3-Pläne von Take-Two und 2K sind anscheinend geleakt

Firaxis arbeitet demnach angeblich an einem Marvel-Spiel

Auch ein neuer Borderlands-Ableger soll angekündigt werden

Take-Two beziehungsweise 2K sind ebenso auf der Online-E3 zu Gast und Details zu den neuen Spielen sind anscheinend bereits durchgesickert.

Eine vermeintliche Liste der Spiele leakte zuerst auf Reddit, später verifizierte Bloombergs Jason Schreier den Leak auf Twitter und auch VGC berichtet von einigen übereinstimmenden Details aus eigenen Quellen.

Dem Leak zufolge erwartet euch ein Borderlands-Ableger namens Wonderlands, in dem Tiny Tina die Hauptrolle spielt. Berichte über einen neuen Ableger gab es bereits Anfang Mai, kurz darauf bestätigte 2K-Mutterkonzern Take-Two, dass man bis April 2022 ein "neues Gearbox-Franchise" auf den Markt bringen werde.

Firaxis arbeitet anscheinend an einem Marvel-Spiel.

Darüber hinaus ist von einem neuen, rundenbasierten Strategiespiel von Firaxis (XCOM, Civilization) die Rede, in dem Marvel-Helden die Hauptrollen spielen sollen.

"Durch das Engagement in der Vergangenheit sowie den Erfolg von XCOM Chimera Squad und XCOM 2 auf Switch hatte Firaxis Games eines seiner besten Jahre überhaupt", sagte Take-Two-CEO Strauss Zelnick im letzten Monat. "Wir erwarten, dass sich dieses Wachstum fortsetzen wird, da das Studio mehrere spannende Projekte in der Entwicklung hat, die noch in diesem Jahr vorgestellt werden sollen."

Zu guter Letzt ist noch von einem neuen Actionspiel die Rede, das als "Cthulhu meets Saints Row" beschrieben wird. Spekulationen zufolge könnte es sich dabei um eine neue IP von Hangar 13 (Mafia 3) handeln, die zuvor als "Open-World-Sci-Fi-Titel mit übernatürlichen Elementen" beschrieben wurde.

Eine Pressekonferenz von Take-Two ist für Montag, den 14. Juni 2021, als Teil der E3 angesetzt.