Zahlreiche Indie-Angebote im PS-Store Sale - Von Hunt: Showdown bis Dead Cells

Im Playstation-Store gibt es aktuell einen großen, neuen Indie-Sale. Darin bekommt ihr zahlreiche Spiele für jeden Genre-Geschmack, von Action bis Rätsel, sogar je nach Titel um bis zu 90 Prozent günstiger.

Ein paar der spannenden Angebote haben wir euch hier zusammengesucht:

In River City Girls

Bei ihren Liebsten verstehen die beiden Schülerinnen keinen Spaß!

In diesem nostalgischen Titel prügelt ihr euch in einem klassischen Pixel-Beat-Em-Up im Retro-Anime-Stil durch die Straßen der Flussstadt, entweder im Koop oder alleine. Das Spiel bezieht sich nicht nur optisch auf die guten alten Arcade-Games. Vielmehr ist dieses humorvolle Prügelspiel eine direkte Anspielung auf das japanische Kampfspiel River City Ransom von 1989, in dem zwei Teenager ein entführtes Mädchen retten mussten. Diesmal ist es umgekehrt, denn ihr spielt die beiden wilden Schülerinnen Kyoko und Misako, die ihre beiden entführten Liebsten retten müssen. Das Ganze wird untermalt von einem lässigen, energiegeladenen Soundtrack.

Outer Wilds

So romantisch kann der Weltraum sein!

In Outer Wilds begebt ihr euch im Rahmen eines Rekrutierungsprogramms von "Outer Wilds Ventures" in den Weltraum. Damit gelangt ihr in ein mysteriöses Sonnensystem, das sich stetig in einer unendlichen Zeitschleife zu verändern scheint. Die unwahrscheinliche Welt bekommt ihr von Entwicklerstudio Mobius Digital in regelrecht romantischer, farbenfroher 3D-Grafik präsentiert, die zum freien Erkunden einlädt. Dabei braucht ihr nur die richtige Ausrüstung, um alle Geheimnisse zu erforschen und Gefahren wie Wetterphänomenen zu trotzen - geheimnisvolle Ruinen, versunkene Städte, zerfallende Planeten und Nächte am Lagerfeuer warten auf euch.

