Zu warm draußen? Dann macht euch mit dem kostenlosen Frostpunk ein paar kühle Gedanken

Frostpunk bekommt ihr bis zum 10. Juni 2021 um 17 Uhr kostenlos im Epic Games Store

Wenn es euch gerade zu warm ist, kann euch ja vielleicht Frostpunk ein paar kühle Gedanken verschaffen.

Den Titel der 11 bit Studios bekommt ihr jetzt bis zum 10. Juni 2021 um 17 Uhr kostenlos im Epic Games Store.

Frostpunk ersetzt damit den beliebten Multiplayer-Titel Among Us, den es in den sieben Tagen zuvor umsonst dort zu holen gab.

Es ist die dritte Woche in Folge, in der Epic Games das neue kostenlose Spiel bis zur Veröffentlichung geheim hielt. Auch in der kommenden Woche erwartet euch wieder ein "geheimnisvolles Spiel".

Das Überleben der Menschheit steht auf dem Spiel.

Indes läuft noch bis zum 17. Juni 2021 der aktuelle Mega Sale in Epics Store, bei dem ihr wieder 10 Euro Epic-Guthaben bekommen könnt, wenn ihr für mindestens 14,99 Euro einkauft.

Aber zurück zu Frostpunk... Hinter dem Spiel steht das Team von This War of Mine, das euch in eine komplett zugefrorene Welt schickt, in der ihr wiederum die letzte Stadt auf Erden verwaltet und in jeder Minute ums Überleben kämpft.

"Optimierungen und die Verwaltung von Ressourcen stehen häufig in Konflikt mit Mitgefühl und durchdachten Entscheidungen", heißt es. "Während die Stadt- und Gemeinschaftsverwaltung den Großteil deiner Zeit einnehmen, musst du irgendwann auch die Außenwelt erforschen, um ihre Geschichte zu verstehen und zu erfahren, in welchem Zustand sie sich befindet."

Dabei gilt es, Entscheidungen zu treffen, damit ihr das Überleben der Gemeinschaft sicherstellt. Und nicht immer sind diese Entscheidungen leicht oder erfreulich. Gleichzeitig verabschiedet ihr neue Gesetze, die das Leben in der Stadt regeln. Alles hängt an einem seidenen Faden und es liegt an euch, für die Sicherheit der Bewohner und Bewohnerinnen zu sorgen.