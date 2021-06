Gerücht: Ubisofts neuer Multiplayer-Titel bringt Splinter Cell, The Division und Ghost Recon zusammen

Es sieht so aus, als würde ein neuer Multiplayer-Mix aus Splinter Cell, Ghost Recon und The Division entstehen. Der PvP-Titel von Ubisoft mit dem Codenamen "BattleCat" ist in den sozialen Medien aufgetaucht.

Auf Twitter veröffentlichte Nutzer Zer0Bytes eine Bilderreihe, die angeblich aus einem internen Marketing-Dokument stammt. Sie zeigen einige Eindrücke aus dem neuen PvP-Multiplayer-Titel. Wie VGC in seinem Bericht schreibt, glauben sie, dass "die Bilder authentisch sind und dass BattleCat für Konsolen und PC geplant ist".

Das Projekt soll sich in einer frühen Entwicklungsphase befinden und nicht auf dem Ubisoft-Forward-Event vorgestellt werden, das Ende dieser Woche stattfindet.

Ist BattleCat einmal fertig, soll es ein Tom-Clancy-Multiplayer-Mix werden, der Ghost Recon, Splinter Cell und Division kombiniert. Auf den geleakten Bildern seht ihr bereits, wie diese Mischung aussehen könnte.

The Division "BattleCat" is a Splinter Cell x Breakpoint x Divison mashup pvp game.



it began testing around january. pic.twitter.com/cdGdysMZN9 — Zer0Bytes_ (@Zer0Bytes0) June 6, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

So soll es Splinter Cells Echelon als spielbaren Charakter geben und auch die Wölfe aus Ghost Recon Breakpoint sowie The Divisions Cleaner und Outcasts. Dabei hat jede Figur und jede Klasse einzigartige Fähigkeiten.

Echelon bekommt einen Radar-Stealth-Modus spendiert, während die Wölfe zusätzliche Rüstung erhalten. Die ultimative Fähigkeit der Outcasts, "Divine Intervention", soll es euch ermöglichen, den Tod von Verbündeten in unmittelbarer Nähe für eine begrenzte Zeit zu verhindern.

Ebenfalls können wir dem Leak entnehmen, dass es mindestens zwei Spielmodi geben wird. Bei "Escort" müssen die Angreifer ein Paket in ein bestimmtes Gebiet eskortieren und die Verteidiger müssen wiederum versuchen die Angreifer daran zu hindern.

Ringleader ist ein Modus, bei dem ihr möglichst viele Ringe einsammelt, die ihr von gefallenen Gegnern erhaltet.

Am 12. Juni um 20:00 Uhr findet Ubisoft Forward statt. Offiziell ist "BattleCat" noch nicht mit dabei, wenngleich Ubisoft große Ankündigungen für das Event verspricht. Inde könnt ihr euch auch noch Neuigkeiten rund um Riders Republic, Far Cry 6 und das bisher als Rainbow Six Quarantine bekannte Spiel ansehen.