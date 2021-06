Marth-Figur aus Fire Emblem im Maßstab 1:7 erscheint im Juli 2022

Nächstes Jahr, genauer gesagt am 31. Juli 2022, soll eine Figur des Fire-Emblem-Charakters Marth im Maßstab 1:7 erscheinen. In einem asiatischen Online-Shop könnt ihr schon einmal einen Blick auf das Sammelobjekt und den Preis werfen.

Marth, der nur echt mit Schwert, Schild und blauen Haaren bekannte Videospiel-Charakter, stammt aus der Fire-Emblem-Reihe, ist unter anderem die Hauptfigur des allerersten Reihentitels Shadow Dragon & the Blade of Light. Eben dieser Charakter könnte nächstes Jahr zu euch ins Wohnzimmer kommen, wenn ihr das möchtet.

Im japanischen Online-Shop playasia gibt es bereits einige Fotos zu bestaunen, ebenso wie den Preis für "die galante Erscheinung des Heldenkönigs", wie es auf der Webseite heißt: Stolze 156,58 Euro muss man für das Sammelobjekt offenbar hinblättern.

So könnte die Marth-Figur aussehen - Quelle: playasia

Laut Beschreibung basiert die Marth-Figur auf einer Illustration von Daisuke Izuka, Charakter-Designer von Fire Emblem: New Mystery of the Emblem, in dem der blauhaarige Schwertkämpfer ebenfalls die Hauptrolle spielt. Die Figur ist 240mm groß und stammt offiziell von Entwicklerstudio Intelligent Systems.

In Sachen Vorbestellung heißt es auf playasia, dass die Figur noch nicht verfügbar ist - vielleicht nur in unserem Gebiet? -, aber falls ihr Fans der Reihe und scharf auf die Figur seid, könnt ihr die Shopseite ja im Auge behalten.