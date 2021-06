Netflix Geeked Week - Tag eins: Jason Momoa, Vikings: Valhalla und mehr

Die Netflix Geeked Week startete gestern mit Vikings: Valhalla und Lupin

Mehrere neue Serien-Staffeln und Filme wurden angekündigt

Heute geht es unter anderem mit The Umbrella Academy weiter

Gestern tauchte Netflix in seinem neuen Event "Geeked Week" in die Welt der Geeks ein: Sci-Fi, Krimi, Action und Thriller standen am Montag auf dem Programm. So wurden neue Staffeln von Shadow and Bones und Lupin mit einem Trailer angekündigt und erste Einblicke in Vikings: Valhalla gab es zu sehen.

Ja, Schadow and Bones bekommt nun ganz offiziell eine zweite Staffel. Im Ankündigungstrailer wird ein neues Mitglied im Cast vorgestellt: Für die Staffel "Legende der Grisha" wird Ben Barnes mit an Bord sein. Dieser Schauspieler dürfte aus Marvel's The Punisher, Westworld oder als Prinz Kaspian aus Narnia bekannt sein.

Wer den kräftigen Jason Momoa auf dem Bildschirm vermisst, bekommt gute Neuigkeiten. Im Actionfilm Sweet Girl spielt Momoa einen verzweifelten Witwer, der Rache an den Menschen üben will, die verantwortlich für den Tod seiner Frau sind. Alles verloren hat der Witwer jedoch nicht, denn seine Tochter lebt und soll dem Racheakt des Vaters auf keinen Fall zum Opfer fallen.

Erste Impressionen aus dem Film.

Für Krimiliebhaber hat Netflix die zweite Staffel von Lupin im Gepäck. Ab Freitag, den 11. Juni, könnt ihr den Meisterdieb wieder in Aktion sehen.

In Vikings: Valhalla nahm euch Hauptdarsteller Sam Corlett mit hinter die Kulissen der Serie. Sie spielt etwa hundert Jahre nach den Geschehnissen rund um Ragnar Lothbrok und verspricht weitere Wikinger-Action auf hohem Niveau.

Set sail behind the scenes of Vikings: Valhalla #GeekedWeek pic.twitter.com/gr3RCCsbjJ — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 7, 2021

Zusätzlich kündigte Netflix Blood Red Sky an, einen Horrorfilm über eine Frau, die an einer mysteriösen Krankheit leidet und ihre dabei neu gewonnen, dunklen Kräfte einsetzt, als Terroristen ihr Flugzeug kapern. Der Film The Ice Road mit Liam Neeson und Laurence Fishburne zeigt eine gefährliche Rettungsmission auf vereisten Gewässern.

Auch den Film Kate wollte Netflix euch nicht mehr vorenthalten. Der Actionthriller erzählt die Geschichte einer kriminellen Agentin, die tödlich vergiftet wurde. Nun hat sie nur noch 24 Stunden Zeit, sich an ihren Feinden zu rächen. Hilfe bekommt sie dabei von einer unerwarteten Person. Die neue Actionkomödie The Last Mercenary mit Jean Claude Van Damme steht ebenfalls in den Startlöchern.

Die ganze Show findet ihr hier. Heute geht es um 18:00 Uhr direkt weiter - Diesmal unter dem Stern der Comic-Titel. Netflix zeigt euch dabei Neues zur dritten Staffel von "The Umbrella Academy", der zweiten Staffel "Locke & Key" und "The Sandman". Auf Youtube und Twitch könnt ihr live mit dabei sein.