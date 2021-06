Nintendo Switch: System-Update 12.0.3 veröffentlicht - geht noch mehr Stabilität?

In der Woche vor der E3 hat Nintendo das nächste System-Update für seine Nintendo Switch veröffentlicht.

Es handelt sich dabei um die Versionsnummer 12.0.3 und die beschert euch einmal mehr die klassische Verbesserung der Stabilität.

Die Patch Notes:

Allgemeine Verbesserungen der Systemstabilität, um die Nutzererfahrung zu verbessern

Ziemlich stabil, das Ganze. Wer auf versteckte Überraschungen hofft, dürfte allerdings ebenso enttäuscht werden.

Dataminer OatmealDome zufolge gibt es keine spannenden Entdeckungen, vielmehr nur kleinere Anpassungen, zum Beispiel am Filter für nicht erwünschte Worte.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Also keine versteckten Hinweise auf eine etwaige Nintendo Switch Pro, die laut jüngsten Berichten noch vor der E3 angekündigt werden sollte. Okay, es sind noch ein paar Tage bis zum offiziellen E3-Start, da kann theoretisch noch was passieren.

Während seit Jahren über eine Switch Pro spekuliert wird, zweifeln andere weiterhin an ihrer Existenz. Falls sich vor der E3 noch was dahingehend tut, sollten wir es bald erfahren.

Spekuliert wurde in diesem Jahr zum Beispiel über ein neues OLED-Display von Samsung für ein verbessertes Modell, ebenso soll dieses 4K-Support bekommen.

Eine neue Nintendo-Direct-Präsentation zur E3 2021 hatte Nintendo in der letzten Woche angekündigt. Dem Unternehmen zufolge läuft die Show knapp 40 Minuten lang, man spricht allerdings ausschließlich von kommender Nintendo-Switch-Software, von der der Großteil noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll.

Auf jeden Fall werden die Tage bis dahin noch einmal spannend sein, manche Fans warten jeden Tag auf die Ankündigung der Switch Pro, wie sich zum Beispiel den Antworten auf offizielle Nintendo-Tweets entnehmen lässt.

Ob es sie indes wirklich gibt? Wir werden es sehen.