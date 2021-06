Xbox Series X: Zwischen 19 und 19:15 Uhr gibt's neue Konsolen im Microsoft Store

Wer noch auf der Suche nach einer Xbox Series X ist, hat nach wie vor mit einer eingeschränkten Angebotssituation zu kämpfen.

Heute Abend solltet ihr euren Blick allerdings auf den Microsoft Store richten, denn dort werden neue Exemplare verfügbar sein.

"Ihr seid noch auf der Suche nach einer Xbox Series X?", fragt der offizielle Xbox-Account auf Twitter. "Da haben wir gute Neuigkeiten! Heute Abend zwischen 19:00 - 19:15 schalten wir ein neues Kontingent an Konsolen im Microsoft Store frei."

Wie groß dieses Kontingent am Ende ist, wissen wir aber leider auch nicht.

Auf jeden Fall solltet ihr in diesem Zeitraum also zum einen die Xbox-Webseite und zum anderen den Microsoft Store genau im Auge behalten.

Haltet die Augen offen.

Vielleicht habt ihr ja das nötige Glück und könnt euch eine sichern. Und am Wochenende seht ihr dann, was ihr in Zukunft auf der Xbox Series X (und S) spielen könnt.

Am Sonntag, den 13. Juni 2021, findet Microsofts E3-Showcase statt und mit dabei ist auch Bethesda. Hier hoffen Fans vor allem auf einen ersten Blick auf das Sci-Fi-RPG Starfield.