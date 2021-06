Capcom auf der E3: Monster Hunter Stories 2 und drei weitere Spiele sind sicher dabei

Capcom hat ein Ankündigungsvideo zum E3-Livestream mit Rachel Quirico geteilt

Im Twitter-Beitrag werden vier Spiele genannt, die sicher beim Event dabei sind

Capcom hat Details zu seinem E3-Showcase veröffentlicht. Auf Twitter veröffentlichte das Unternehmen ein kleines Ankündigungsvideo für den Stream am 14. Juni und nannte vier der Spiele, die auf alle Fälle beim Event auftauchen werden.

Auf Twitter macht Capcom schon einmal den E3-Showcase nächsten Montag schmackhaft. Die Veranstaltung wird von Rachel "Seltzer" Quirico moderiert, die in einem kleinen Clip schon einmal den Livestream und die möglichen Plattformen ankündigt, über die ihr das Event gucken könnt.

Der Showcase wird über alle E3-Kanäle auf Twitch, YouTube, Facebook und Twitter zugänglich sein. Der Capcom-Showcase wird bei uns in Deutschland dabei etwas für Nachteulen: Er beginnt hier um 23:30 Uhr.

Join us for the Capcom showcase at #E32021 for news on our latest games lineup, including:



? The Great Ace Attorney Chronicles

? Monster Hunter Stories 2

? Monster Hunter Rise

? Resident Evil Village



? June 14 @ 2:30pm PDT pic.twitter.com/X1K882Ew8f — Capcom USA (@CapcomUSA_) June 8, 2021

Außerdem enthält der Tweet von Capcom schon einmal vier Titel, die sicher auf dem Event vertreten sein werden, nämlich The Great Ace Attorney Chronicles Monster Hunter Stories 2, Monster Hunter Rise und Resident Evil Village.

Zwei der genannten Spiele sind wenig überraschend und auch keine große Neuerung. Der achte Teil von Resident Evil und Monster Hunter Rise sind ja schließlich beide schon auf dem Markt. Die Visual-Novel-Reihe The Great Ace Attorney Chronicles sowie Monster Hunter Stories 2 erscheinen allerdings erst dieses Jahr.

Bei Ersterem handelt es sich um eine weltweite Neuauflage einer japanischen Story-Adventure-Serie aus dem Jahr 2015. Im Gegensatz zur beliebten Visual-Novel-Reihe um den mutigen Nachwuchsanwalt Phoenix Wright, dessen Fälle in unserer Zeit spielen, begibt man sich in den "Chronicles" in das historische Japan des 19. Jahrhunderts.

Der Look hat ein wenig etwas von Pokémon gone wild, oder?

Heißersehnter ist allerdings vermutlich noch Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, ein Rollenspiel, das als niedliches Spin-off zur Hauptreihe in der bekannten Welt der Kreaturenjäger angesiedelt ist. Darin spielt ihr allerdings einen Monster-Rider, der die farbenfrohen Kreaturen - Monsties - großzieht und mit ihnen eine Bindung eingehen kann.

Ob Capcom noch mehr Titel im Livestream präsentieren wird? Und was glaubt ihr, welche es sein könnten?