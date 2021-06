Die neuen doppelten Rabatte im PS Store bescheren euch günstige Spiele für PS5 und PS4

Die Aktion "Doppelte Rabatte" könnte einigen PlayStation-Begeisterten bekannt sein: Bei diesem Sale gibt es nicht nur Vergünstigungen für zahlreiche Spiele, sondern mit einem PlayStation-Plus-Abo gibt es die Prozente sogar mal zwei.

Hier stellen wir euch einige der Schnäppchen für verschiedene Geschmäcker mit ihren aktuellen Preisen vor. Die zusätzlichen Rabatte, die ihr mit dem Abo-Service bekommt, stehen in Klammern dabei. Und mit PS Plus könnt ihr das dann nochmal verdoppeln.

God of War zeigt ein actionreiches und ausgezeichnet erzähltes Kapitel von Haudrauf Kratos

In dieser Liste wird euch eine gute Mischung aus Genres geboten. In klassische Indiana-Jones-mäßige-Abenteuer taucht ihr mit Uncharted 4 oder dem Spin-off The Lost Legacy mit zwei anderen Hauptfiguren ein. Für knackig schwere Action voller Herausforderungen und mit bestechend düsterer Atmosphäre gibt es Rabatte auf Bloodborne. Und wenn es etwas antiker sein soll, vielleicht God of War oder Assassin's Creed Odyssey, um in die Welt der Mythologie einzutauchen.

Klassische Fantasy-Erlebnisse voller epischer Schlachten und Heldentum liefern euch wiederum die Rollenspiele Mittelerde: Schatten des Krieges oder Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning.

Und falls ihr vielleicht vor dem aktuellen Resident Evil Village noch das bisher verstörendste Kapitel der Popcorn-Grusel-Reihe aufzuholen habt, dann schnappt euch Resident Evil 7 Biohazard und quietscht euch durch eine Parade von Jumpscares.

Noch weit mehr Angebote für PS5 und PS4 findet ihr auf der Übersichtsseite der doppelten Rabatte im PlayStation Store.