Elden Ring auf der E3? Fans blicken gespannt auf Bandai Namcos Livestream

Bekommen Fans im Rahmen der E3 2021 endlich die überfälligen Neuigkeiten zum From-Software-Titel Elden Ring?

Klar ist, dass die Augen der Fans vor allem auf den E3-Stream von Elden-Ring-Publisher Bandai Namco gerichtet sind.

Der Termin dafür steht jetzt fest, dieser Stream findet am Dienstag, den 15. Juni 2021, um 23:25 Uhr deutscher Zeit als Teil des offiziellen E3-Programms statt.

Natürlich ist es nicht ausgeschlossen, dass wir bereits am Sonntag im Rahmen von Microsofts Xbox-Showcase was Neues zu dem Spiel sehen. Wenn wir an die E3 im Jahr 2019 zurückdenken, fand dort die Trailer-Premiere zum Spiel während der Konferenz von Microsoft statt. Könnte vielleicht wieder passieren? Wer weiß.

Jedenfalls war es seit der Ankündigung - und sehr zum Leidwesen der wartenden Fans - recht ruhig rund um den neuen From-Software-Titel.

Gibt's endlich Neuigkeiten zu Elden Ring?

Letztes Jahr sagte Xbox-Chef Phil Spencer, dass es das bisher ambitionierteste Spiel von Hidetaka Miyazaki sei, ohne wirklich konkrete Details zu nennen

"Ich habe schon einiges gesehen", gab Spencer damals an. "Und ich habe ziemlich viel gespielt. Für jemanden, der zumindest in den letzten zehn Jahren alle Spiele von Miyazaki gespielt hat, ist dies eindeutig das ambitionierteste Spiel, das er bisher gemacht hat. Ich meine, ich liebe seine Spiele, aber wenn ich sehe, wie er einige der Spielmechaniken in Angriff nimmt, wie er und sein Team das gemeinsam tun, oder das Setting, bei dem sie diesmal in Bezug auf die Story mit einem anderen Schöpfer zusammenarbeiten. Ich liebe das."

Anfang März gab es indes Gerüchte, wonach Elden Ring nicht in diesem Jahr auf den Markt kommt, was bisher nicht bestätigt ist, später aber in einem Finanzplan des From-Software-Mutterkonzerns Kadokawa Corp ebenfalls angedeutet wurde. Ein offizieller Termin steht bisher jedenfalls nicht fest.

Weitere Infos zu allen E3-Livestreams bekommt ihr hier.