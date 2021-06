PlayStation, Xbox, Switch oder PC, wer ist am besten in Overwatch? Mit Cross-Play wisst ihr es bald

Overwatch erhält bald das Cross-Play-Feature

In ungewerteten Matches könnt ihr mit Freunden auf PC, Xbox, PlayStation und Switch spielen

Cross-Progression soll es erst später geben

Overwatch hat seine besten Tage bereits lange hinter sich und ein zweiter Teil wurde bereits angekündigt. Trotzdem machen sich die Entwickler die Mühe, nach fünf Jahren Cross-Play zwischen allen Plattformen einzuführen.

Game Director Aaron Keller kündigte das Feature während dem neuesten Entwickler-Updates von Blizzard an. Dort erklärte er auch einige neue Matchmaking-Regeln, die eingeführt werden, sobald das Cross-Play zwischen Xbox, PlayStation, PC und Switch implementiert ist.

Das Matchmaking sieht vor, auch weiterhin Konsolenspieler mit anderen Konsolenspielern zusammenzubringen, gleiches gilt für die PC-Spieler. Gemischte Teams werden in der PC-Warteschlange eingereiht. Im kompetitiven Modus könnt ihr leider nicht mit einem gemischten Team antreten.

Cross-Play ist also nur für das lockere Zocken möglich, wer aufsteigen will, ist weiterhin an sein Gerät gebunden. Immerhin könnt ihr nun überhaupt mit euren Freunden auf anderen Plattformen ein Overwatch-Match starten, auch wenn ihr dafür keine Ränge aufsteigen könnt.

Standardmäßig wird Blizzard das Cross-Play-Feature aktivieren, Konsolenspieler haben jedoch die Möglichkeit, es bei Bedarf auszuschalten. PC-Spieler können das Cross-Play nicht deaktivieren.

Ebenfalls nicht verfügbar ist Cross-Progression. Zumindest sei dieses zusätzliche Feature nicht zum Launch des Cross-Plays mit am Start, merkte Keller in seiner Ankündigung an. Das Team wisse, dass der plattformübergreifende Fortschritt für einige Spieler wichtig sei und ist daher "aufgeregt, in Zukunft daran zu arbeiten".

Wer nicht am PC spielt und Cross-Play nutzen will, muss zuerst einen Battle.net-Account erstellen - PC-Spieler besitzen bereits einen Zugang und benötigen diesen zusätzlichen Schritt nicht. Auch wenn ihr nicht an Cross-Play interessiert seid, müsst ihr einen Battle.net-Account erstellen. Für Konsolenspieler führt daran kein Weg vorbei.

Wenn das Feature an den Start geht, werdet ihr aufgefordert, euren Konsolen-Account mit dem Battle.net zu verbinden. Alle wichtigen Schritte werden dort beschrieben sein. Als kleine Entschädigung für eure Mühen erhaltet ihr eine goldene Lootbox, sofern ihr euch noch dieses Jahr in Overwatch einloggt. Im FAQ zum Cross-Play beantwortet Blizzard euch noch einige weitere Fragen.

Erst vor wenigen Monaten optimierte Blizzard Overwatch Xbox Series X/S und testete Nvidia Reflex, um die Latenzzeit zu reduzieren.