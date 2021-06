Tolles Schnäppchen zum Launch: Sid Meier's Civilization VI Anthology erscheint heute für PC

Sid Meier's Civilization VI Anthology erscheint heute für den PC

Das Bundle beinhaltet das Hauptspiel, zwei Erweiterungen, den New Frontier Pass und alle DLCs

Für einen begrenzten Zeitraum ist das Paket zum halben Preis erhältlich

Ab heute ist Sid Meier's Civilization VI Anthology für den PC erhältlich. Das ist nicht nur für Strategie-Fans interessant, sondern auch für Sparfüchse, denn das große Bundle lockt mit einem günstigen Einführungspreis.

Das Paket selbst hat laut 2K einen Gesamtwert von über 150 Euro. Enthalten sind das Hauptspiel, die Erweiterungen Rise and Fall, Gathering Storm, der New Frontier-Pass und alle DLC-Pakete. Ihr bekommt also das Polen-Paket, Wikinger, Australien, Persien und Makedonien, Nubien sowie Khmer und Indonesien. Sie alle bieten neue Zivilisationen und Szenarien.

Bis zum 8. Juli 2021 könnt ihr das Bundle für 49,99 Euro auf Steam und bis zum 24. Juni 2021 für denselben Preis im Epic Games Store erwerben. Nach dieser Phase steigt der Preis auf die regulären 99,99 Euro. Zum Verkaufsstart ist das Paket also um die Hälfte reduziert.

Klingt verlockend, wer aber neu anfängt, kann sich auch das aktuelle Angebot zum Basisspiel auf Epic Games anschauen. Dort erhaltet ihr Civilization VI bis zum 17. Juni 2021 für 17,99 Euro - regulär zahlt ihr 59,99 Euro.

Das waren jetzt auch erstmal genug Zahlen und Angebote. 2K weiß auf jeden Fall, wie sie interessierte Spieler mit einem günstigen Angebot locken und obendrein ihre Zusatzinhalte verkaufen können. Da das Bundle aktuell günstiger ist als das Hauptspiel zum Normalpreis, klingt der Preis überraschend fair.

Für Konsolenspieler erscheint das Paket etwas später in diesem Jahr.

Civilization VI ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, bei dem es darum geht, ein Reich zu errichten, das Generationen und Zeitalter überdauert. Von der Steinzeit bis ins Informationszeitalter führt ihr Krieg oder versucht eure Konflikte diplomatisch zu lösen, erschafft eine eigene Kultur, bringt die Forschung voran und breitet euer Reich aus.

Auf dem Weg begegnen euch viele berühmte Anführer aus allen Perioden und ihr habt sogar die Möglichkeit, im Multiplayer-Modus mit Freunden zusammen oder gegen sie spielen. Krieg oder Frieden, ihr habt die Wahl.