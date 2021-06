Xbox Game Pass: Ein neues First-Party-Spiel pro Quartal ist Microsofts Ziel

Microsofts Ziel ist, euch im Xbox Game Pass in jedem Quartal mit mindestens einem neuen First-Party-Spiel zu versorgen.

"Was das Gesamtangebot angeht, wollen wir an den Punkt kommen, an dem wir jedes Quartal ein neues Spiel herausbringen", sagt Matt Booty, Head of Xbox Game Studios.

"Wir wissen, dass ein florierender Unterhaltungsdienst einen beständigen und aufregenden Fluss an neuen Inhalten braucht", ergänzt er. "Unser Portfolio wird also weiter mit unserem Service wachsen."

Mehr als 18 Millionen Abonnenten gibt es derzeit beim Xbox Game Pass, die Bibliothek umfasst mehr als 100 Spiele und Microsoft hat bereits früh erklärt, dass neue First-Party-Spiele direkt zum Launch in den Game Pass kommen. Immer wieder trifft das auch auf Spiele von Drittherstellern zu, zuletzt zum Beispiel bei Outriders und MLB: The Show 21.

Regelmäßig neue First-Party-Spiele im Game Pass sind Microsofts Ziel.

Um das Ziel von mindestens einem neuen First-Party-Spiel pro Quartal zu erreichen, braucht Microsoft natürlich Studios. Und da ist man mittlerweile ganz ordentlich aufgestellt. In den letzten Jahren wuchs die Zahl der internen Studios von fünf auf 23.

"Rollenspiele, Shooter, Strategietitel, Abenteuerspiele und vieles mehr werden von unseren First-Party-Teams entwickelt, um sicherzustellen, dass es einen stetigen Strom an fesselnden, exklusiven Inhalten zu entdecken gibt", heißt es.

Derzeit gehören zu den Xbox Game Studios:

343 Industries (Halo)

World's Edge (Age of Empires)

The Coalition (Gears of War)

Compulsion Games (We Happy Few)

Double Fine (Psychonauts)

The Initiative (Perfect Dark)

inXile Entertainment (Wasteland 3)

Mojang Studios (Minecraft)

Ninja Theory (Hellblade)

Obsidian Entertainment (The Outer Worlds, Grounded, Avowed)

Playground Games (Forza Horizon, Fable)

Rare (Sea of Thieves, Everwild)

Turn 10 (Forza Motorsport)

Undead Labs (State of Decay)

Xbox Game Studios Publishing (Externer Entwicklungssupport)

Und dann wären da ja auch noch die Studios von Bethesda: