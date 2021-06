Bis zu 75 Prozent Rabatt im neuen Ubisoft Forward Sale auf Assassin's Creed, Watch Dogs und Co.

Diese Woche geht es rund in Sachen Gaming: In E3-Livestreams und anderen Events rund um den Spielesommer geben sich die Ankündigungen die Klinke in die Hand.

Einige Plattformen machen mit Rabatten auf ihre Titel mit, so zum Beispiel Ubisoft mit dem Ubisoft Forward Sale. Einige Spiele sind dabei bis zu 75 Prozent reduziert und einen Gutscheincode gibt es auch noch. Wir haben euch hier ein paar der vergünstigten Titel aufgelistet:

Valiant Hearts: The Great War

Wohl eines der unbekannteren und alternativeren Spiele auf der Liste. Valiant Hearts verbindet die Optik eines Point-and-Click-Abenteurs im Zeichentrick-Look mit dem schweren Tobak eines Kriegsthemas, und zwar nicht die heroische, romantische Seite, wie sie viele andere Spiele darstellen, sondern eine realistischere, dunklere Perspektive voller Leid und emotionaler Situationen. Dazu spielt ihr abwechselnd verschiedene Figuren im Ersten Weltkrieg an realen Schauplätzen und erlebt ihre tiefgründigen Geschichten, egal ob im Lazarett oder Schützengraben.

Child of Light

Der zweite Titel auf der Liste, den vielleicht noch nicht jeder kennt: ein magisches RPG in einer Grafik, die an Märchenbücher erinnert und euch mit der Heldin Aurora in die Welt von Lemuria führt. Dort hat die Dunkle Königin Sonne, Mond und Sternen des Fantasiereiches gestohlen und ihr seid die mutige Streiterin, die es wiederherzustellen und die Quellen des Lichts finden muss. Dazu gibt es rundenbasierte Kämpfe, bezaubernden Kulissen und einen gefühlvollen Soundtrack.

Der Livestream von Ubisoft zur diesjährigen E3 findet morgen Abend, am 12. Juni 2021, um 20 Uhr statt und bringt vielleicht ein paar neue Projekte des Spieleunternehmens mit sich.

Wenn ihr den Gutscheincode "FORWARD" eingebt, werden laut Ubisoft noch einmal 10 Euro von eurem Einkauf abgekauft - ab einem Wert von 15 Euro. Für welche Produkte das alles zählt und wie ihr den digitalen Coupon nutzen könnt, erfahrt ihr hier im Detail.

Schaut im Ubisoft Store vorbei, um euch eine Übersicht über alle Angebote zu verschaffen.