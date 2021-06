Drachenwandel ist die neue Pokémon-Erweiterung - erscheint im August

Mit Schwert und Schild: Drachenwandel steht die nächste Erweiterung fürs Pokémon-Sammelkartenspiel auf dem Programm.

Am 27. August 2021 soll sie weltweit erscheinen und rückt Evoli und all seine Entwicklungen in den Vordergrund.

Jede Entwicklung von Evoli ist als Pokémon-V und Pokémon-VMAX enthalten, einige von ihnen verfügen auch über Kampfstile. Dazu zählen zum Beispiel Fokussierter-Angriff-Flamara-VMAX, Fließender-Angriff-Aquana-VMAX, Fließender-Angriff-Feelinara-VMAX und Fokussierter-Angriff-Nachtara-VMAX.

Indes geben Drachen-Pokémon wie Rayquaza-VMAx und Duraludon-VMAX ihr Debüt in der Schwert-und-Schild-Serie des Sammelkartenspiels. Sie haben starke Attacken, brauchen aber mehrere Energietypen, um sie auslösen zu können.

Evoli und seine Entwicklungen stehen im Fokus.

Die neuen Drachenwandel-Karten bekommt ihr dann in Boosterpacks, Spezial-Kollektionen sowie in zwei Versionen der Top-Trainer-Box. Eine gibt es mit Nachtara, Flamara, Blitza und Folipurba, eine weitere mit Feelinara, Aquana, Glaziola und Psiana.

Insgesamt erwarten euch in Drachenwandel somit 15 Pokémon-VMAX, 18-PokemonV, 33 Vollbild-Pokémon-V, 24 Trainerkarten, fünf Vollbild-Unterstützerkarten sowie eine neue Spezial-Energiekarte.

Bereits ein Weilchen früher, ab dem 14. August 2021, wird bei teilnehmenden Händlern eine Build-and-Battle-Box zur Erweiterung erhältlich sein.

In jeder dieser Boxen stecken vier Drachenwandel-Boosterpacks, ein 23-Karten-Entwicklungspack mit Schlüsselkarten aus aktuellen und früheren Erweiterungen (darunter eine von vier Promokarten im alternativen Design) sowie eine Anleitung zur Deckzusammenstellung. Mit diesen könnt ihr dann also schon ein wenig früher mit den neuen Karten losspielen.

In Kürze, genauer gesagt am 18. Juni 2021, erscheint zuerst einmal die Erweiterung Schaurige Herrschaft, die von der Erweiterung Die Schneelande der Krone für die Videospiele Pokémon Schwert und Schild inspiriert ist und zum Beispiel mehr als 70 neue Kampfstil-Karten umfasst.

Im Mai wurden darüber hinaus neue V-Kampfdecks mit den beiden Pokémon Victini-V und Guardevoir-V veröffentlicht.