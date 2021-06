Elden Ring: Kostenlose Next-Gen-Upgrades für From Softwares Neues bestätigt

Elden Ring für PS4 umfasst ein Gratis-Upgrade auf die PS5-Version

Auf der Xbox soll das Spiel Smart Delivery unterstützen

Gestern verfolgten zahlreiche Souls-Begeisterte den brandneuen Trailer zu From Softwares neustem Werk: Elden Ring. Das Open-World-Rollenspiel im Stil von Dark-Souls und Co. soll Anfang nächstes Jahr, am 21. Januar 2022, auf den Markt kommen. Wie nun angekündigt wurde, verspricht From Software zudem ein kostenloses Upgrade für die Next-Gen.

Elden Ring erscheint neben dem PC sowohl für die aktuelle als auch die vorherige Konsolengeneration. Falls ihr bis ins nächste Jahr hinein noch die PS4 nutzt, wird euch zum Glück aber das Dilemma erspart, ob ihr euch das Spiel gleich holen oder auf die PS5 warten sollt, denn es wird ein Gratis-Upgrade auf die Next-Gen-Version geben.

Dadurch habt ihr dann vielleicht eine schwere Entscheidung weniger für alle mit Sony-Konsolen. Offenbar rechnet das Entwicklerstudio damit, dass auch Anfang nächstes Jahr viele den Sprung auf die neue Sony-Konsolen-Generation entweder noch nicht genommen oder wegen Engpässen noch nicht geschafft haben.

Auf der Xbox soll das Spiel wiederum Smart Delivery unterstützen, ihr bekommt also je nach Plattform die beste Version.

Der Trailer zu Elden Ring kam gestern schon einmal in richtig epochalen Bildern daher, wie man es aus der Souls-Reihe kennt, und auch die Screenshots (noch mehr davon gibt es hier!) aus dem Spiel zeigen schon einmal beeindruckende Effekte im Zusammenspiel zwischen Licht und Dunkelheit.

Ein Blick auf die Spielwelt.

Im Spiel müsst ihr in typischer From-Software-Manier gegen zahlreiches knallharte und knackige Gegner in herausfordernden Kämpfen antreten, um das Schicksal einer düsteren Fantasy-Welt zu lenken. Das Fantasiereich, dessen Hintergrundgeschichte und Figuren stammen aus der Feder des Dark-Souls-Schöpfers Hidetaka Miyazaki und des Game-of-Thrones-Autors George R. R. Martin.